Checo Pérez interrumpió entrevista de Fernando Alonso para darle emotivo abrazo [Video]

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez y el español Fernando Alonso regalaron un extraordinario momento en en el Gran Premio de Brasil, tras su disputa en las últimas 16 vueltas y en particular el último giro en el circuito de Interlagos.

Tras la dura lucha Alonso superó al Red Bull de Pérez por apenas 0.053 segundos para subirse al podio.

Después de toda la disputa deportiva en la pista el español y el mexicano se dieron un gran abrazo en la zona de prensa tras la competencia.

La periodista brasileña Julianne Cerasoli logró captar el momento en que Fernando Alonso abrazó a Checo Pérez tras la intensa competencia que protagonizaron por el tercer lugar en Sao Paulo, dejando uno de los momentos más emocionantes en lo que va de la Temporada 2023 de la Fórmula 1, y del que el ibérico bromeó con el tapatío.

“Le he dicho a Checo que no me someta a esa presión que estoy mayor”, descubrió Alonso después. “Para mí han sido como treinta vueltas con Checo detrás, a dos vueltas del final pensaba que no era posible, pero he ido con todo a por ello cuando he visto que se pasaba en la última curva”, aseguraba Alonso exhausto antes de subirse al podio para recoger su trofeo.

Tras pasar por el podio y después de asimilar mejor lo que había pasado explicó su visión desde el interior del coche: “Un poco más tranquilo que lo que se vería desde fuera, porque tenía que salvar gasolina y neumáticos. Lo iba controlando. Cuando faltaban 5 o 6 vueltas empecé a tirar, pero vi que Checo se me iba acercando. Cuando me superó a falta de dos vueltas, pensé que se había acabado y sería cuarto, pero se fue un poco en la primera curva y vi mi oportunidad. No sabía si quedaba una o dos vueltas hasta que vi la bandera de cuadros”.

