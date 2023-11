El ladrón de los famosos asegura que nunca quiso “robar a Lionel Messi por respeto”

El robo de las viviendas de los artistas y famosos se ha convertido en un suceso cada vez más común dentro de Europa debido a que muchos poseen artículos de muy alto valor que pueden generar muchos ingresos en el mercado ilegítimo; esto se ha visto hasta en el mundo del deporte con grandes figuras como Arturo Vidal, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Sergio Ramos, entre otros.

Ante esta creciente movida contra los futbolistas el periodista Carlos Quílez entrevistó en su podcast “Sumario abierto” de El Español a un reconocido ladrón de casas que se identificó como Alberto; en sus declaraciones reveló haber sido el responsable del hurto en los hogares de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Johan Cruyff.

“A Benzema le robamos en la ocasión que no se pilló a la persona. Estuvimos detrás también del robo a Cristiano en Madeira, pero el botín no era interesante”, expresó.

Alberto detalló que el robo de la vivienda de Johan Cruyff se realizó en el año 2012; aunque aseguró que entraron a dicha casa sin saber que era del histórico futbolista neerlandés. Sin embargo robaron artículos valorados en más de $20,000 dólares.

Lo más interesante de este hecho es que el capo albano-kosovar (quien se encuentra buscado por la policía) afirmó que le ha dicho “no” al hurto del algunas casas en específico y una de estas es la del delantero de la selección argentina y campeón del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi.

“He parado unas cuantas veces a la gente que quería asaltar la casa de Messi, la gente que me preguntaba, pero no puedo parar a todos… Esta vez sí que pude hacerlo y estoy muy orgulloso de ello”, afirmó.

“Hace poco tiempo, casi un año, me parece, hubo otros que se ofrecieron, aunque no era su casa, era casa de sus padres, de la familia de Messi. Messi ya estaba en París. Yo me fui a verlo, porque le conozco muy bien a él y conozco muy bien la zona, y no quería, y por respeto a Messi no lo he hecho, porque lo quiero y punto”, añadió al rechazar que participará en algún robo a la casa de los padres de Messi.

