Jenni Hermoso asegura que recibió “amenazas de muerte” tras “caso Rubiales”

La futbolista Jennifer Hermoso reveló nuevos detalles sobre la polémica generada por “el caso Rubiales”. En una entrevista concedida a la revista GQ, la jugadora de la selección española y campeona del Mundo aseguró que el beso con Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española, fue un acto que “no provocó”.

“Es un acto que no había elegido ni premeditado”, aseguró Hermoso, que también informó que durante los meses posteriores al beso de Rubiales, recibió “amenazas de muerte” y que eso “es algo a lo que no te acostumbras nunca”.

“Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años”, confesó Hermoso en la entrevista a GQ.

💥 @JenniHermoso : “Quiero ser recordada como alguien que ha dejado a España en lo más alto pero, sobre todo, que ha intentado que muchas mentalidades cambien”.



La futbolista es Mujer GQ del Año.

“Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol”, sentenció la jugadora.

El pasado 18 de octubre, Hermoso volvió a ser convocada por la selección después de lo ocurrido, algo que aseguró fue bastante duro.

“No había visto a mis compañeras, ni me había puesto la ropa de la selección, ni la camiseta con la estrella. Salí de casa tranquila, luego tuve algún bajón, pero en general trato de estar contenta. Para una futbolista, no hay nada más bonito que poder jugar para su país”, apuntó la futbolista.

