Mujer cumplirá sueño de su esposo con cáncer terminal después de ganar $3 millones en la lotería

Una pareja de Pensilvania, que ha enfrentado graves problemas de salud, podrá cumplir un gran sueño: viajar a Alaska. Esto será posible debido a que le pegaron al gordo y ganaron $3 millones de dólares en la lotería.

La esposa, de nombre Penny Reep, de 50 años, ganó los $3 millones de dólares con un boleto raspadito y planea cumplirle un deseo a su esposo, quien fue diagnosticado con cáncer.

Reep compró su raspadito del juego ‘$3 Million Diamonds and Gold’ por solo $30 dólares en la tienda Rummy Mart en South Main Street en la ciudad de Chicora.

“Tenía una cita con el dentista en Butler ese lunes y me detuve en Rummy Mart para canjear algunos boletos ganadores”, dijo Reep a las autoridades de la lotería cuando fue a cobrar su premio.

“Compré uno de los boletos de $10 dólares y el boleto de $30 dólares. Raspé el boleto de $30 dólares y pensé: ‘No estoy viendo esto bien’. Cuando lo escaneé, decía: ‘Felicidades, has ganado $3 millones de dólares’”, añadió.

La mujer dijo que, al ver el enorme premio, comenzó a llorar de la emoción y casi se cae.

La mujer fue a la sede de la Lotería de Pensilvania el 19 de octubre para cobrar su premio de $3 millones de dólares.

Les dijo a los funcionarios de la Lotería que el premio no podía haber llegado en mejor momento.

“Mi esposo tiene una forma muy rara de cáncer y no tiene cura. No sabemos cuánto tiempo tendremos con él. Ya no puede trabajar y he estado tratando de cuidarlo, pero también tengo problemas de salud”, dijo la mujer.

Con el dinero, los dos podrán hacer frente a sus gastos, además de que también cumplirán el sueño de toda la vida del esposo: visitar Alaska.

“Siempre fue un sueño imposible. Ahora, podré darle todo lo que siempre ha querido”, dijo Reep.

Según la Lotería, Reep y su esposo seguirán viviendo en su casa e invertirán el dinero.

La tienda Rummy Mart recibirá una comisión extra de $10,000 dólares solo por vender el boleto ganador.

