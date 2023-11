Thanksgiving Day: En qué día se celebra en este 2023 y otras cosas que debes saber de esta celebración

Finalmente, nos encontramos ya en el mes de noviembre, otra de las temporadas más festivas en la cultura de Estados Unidos, ya que sus habitantes, con muchas semanas de anticipación, se preparan para celebrar con toda la familia y seres queridos el Thanksgiving Day.

Desde pequeñas hasta grandes reuniones, Thanksgiving Day se caracteriza por el tradicional pavo para dar gracias, si no también otros exquisitos platillos que solemos preparar para esta fecha tan especial que justamente se celebrará a finales de este mes.

Aunque pareciera ser una tontería, el día de festejar Thanksgiving cambia cada año, por eso es que en seguida te decimos todo lo que tienes que saber de esta fecha tan especial en este 2023.

¿Qué día se celebrará Thanksgiving Day en este 2023?

El Día de Acción de Gracias siempre se festeja en el cuarto jueves de noviembre, por lo que en este año, se celebrará el próximo jueves 23 de noviembre.

Fue en 1863, durante la Guerra Civil, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó la celebración de Thanksgiving Day y pidió a los estadounidenses que reservaran el último jueves de noviembre como día de acción de gracias. Después de eso, se convirtió en norma celebrar el feriado ese día.

Sin embargo, en la década de 1930, hubo 2 años en los que el Día de Acción de Gracias cayó en el quinto jueves de noviembre. Esto provocó que algunos dueños de negocios se quejaran con el presidente Franklin D. Roosevelt, ya que esta situación perjudicaría a los minoristas porque habría menos tiempo para poder hacer las compras de Navidad. Esto llevó a Congreso a aprobar una ley en 1941, con la que se oficializó que Thanksgiving siempre fuera en el cuarto jueves de noviembre.

¿Por qué Thanksgiving se festeja en jueves?

Quizá podríamos pensar que es para que, en automático, tengamos un fin de semana de 4 días; sin embargo, la tradición se remonta a la época puritana. Las colonias celebraban periódicamente Thanksgiving para dar gracias por una “bendición”.

Según Melanie Kirkpatrick, autora de “Thanksgiving: The Holiday at the Heart of the American Experience”, dice que muchas veces esos días de agradecimiento cayeron en jueves. Evitaban los viernes porque era un día de ayuno en la Iglesia católica y también porque, probablemente, querían evitar rezar en un día santo para los católicos.

Sigue leyendo:

* Target lanza comida de Acción de Gracias por menos de $25 dólares

* Quién fue Sarah Hale, la “influencer” del siglo XIX que impulsó que Thanksgiving fuera un día feriado nacional en Estados Unidos

* 5 platillos de Thanksgiving que son buenos para tu salud