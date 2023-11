Gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, respaldó la candidatura presidencial de DeSantis

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien previamente se comprometió a permanecer neutral en las primarias republicanas de 2024, ha respaldado al candidato presidencial republicano Ron DeSantis en un reciente mitin en Des Moines.

“Necesitamos a alguien que luche por usted y gane por usted. Necesitamos a alguien que no se distraiga sino que se mantenga disciplinado, que ponga a este país en primer lugar y no a sí mismo”, dijo Reynolds. “Ese líder es Ron DeSantis”, continuó.

En este evento, Reynolds expresó su apoyo a DeSantis y subrayó la importancia de tomar decisiones sabias en las próximas elecciones para recuperar el país.

“Pero si no hacemos bien las próximas elecciones, si no elegimos bien, no vamos a recuperar este país”, dijo Reynolds, según reportó The Hill. “Por eso tenemos que hacer todo lo posible para tomar la decisión correcta. No sólo debemos asegurarnos de elegir a alguien que pueda ganar y vencer a Joe Biden, sino que necesitamos un presidente que tenga la habilidad y la determinación para revertir la locura que vemos todos los días”.

Reynolds elogió a DeSantis por su “valentía y eficacia” en el manejo de la pandemia de COVID-19 en Florida. Destacó su firmeza frente a las críticas y su decisión de liderar la respuesta en su estado. Además, lo describió como “uno de los líderes más eficaces” que ha visto.

“Cuando los liberales y los medios de comunicación lo persiguieron, él se mantuvo firme. Cuando la administración Trump dejó que Fauci liderara su respuesta, Ron tuvo el coraje de decir: ‘No en Florida’”, dijo.

¿Qué implica para la campaña?

Este respaldo marca un cambio significativo en la postura de Kim Reynolds, quien anteriormente había sido blanco de críticas por parte del expresidente Trump debido a su neutralidad en las primarias.

Su apoyo a DeSantis podría aumentar las posibilidades del gobernador de Florida en las elecciones presidenciales de 2024, especialmente en Iowa, donde Reynolds goza de un alto nivel de popularidad entre los republicanos.

De acuerdo con NBC News, la campaña de Ron DeSantis se enfoca en la estrategia de vencer a Trump en Iowa o, al menos, acercarse lo suficiente para evitar que el expresidente se lleve la nominación republicana. Para lograr este objetivo, DeSantis está concentrando la mayoría de sus recursos en el estado.

Por su parte, el expresidente Trump ha criticado abiertamente a Kim Reynolds por su respaldo a DeSantis, tachándola de “desleal” y prediciendo el fin de su carrera política.

La campaña de Trump ha reiterado sus críticas a Reynolds, afirmando que su respaldo no tendrá un impacto significativo en la carrera y basándose en encuestas que sugieren que pocos votantes cambiarán su decisión en función de un respaldo político.

En un escenario político cada vez más dinámico y competitivo, el respaldo de Kim Reynolds a Ron DeSantis agrega un elemento intrigante a la carrera presidencial republicana de 2024.

Sigue leyendo: