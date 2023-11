Shakhtar dio el ‘batacazo’ en la Champions League al superar a un apático Barcelona

Lo que parecía ser una visita tranquila del Barcelona a territorio alemán para visitar al Shakhtar Donetsk (de Ucrania) terminó siendo una ‘pesadilla’, que vuelve a desatar las críticas en contra del desempeño del equipo de Xavi Hernández a nivel internacional.

El Barcelona terminó derrotado un tanto por cero, perdiendo la oportunidad de alcanzar la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones con algunos juegos de anteriodidad.

Con este resultado además llegó a su fin el récord perfecto del Barcelona en la Liga de Campeones y colocó al Shakhtar en posición de avanzar en el Grupo H.

Antes de este compromiso, los catalanes habían ganado los tres juegos previos: 5-0 frente a Royal Antwerp, 0-1 de visita ante el Porto y 2-1 de local contra el Shakhtar Donetsk (de Ucrania), que se convertiría en su verdugo en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Danylo Sikah anotó el tanto de la victoria con un cabezazo a los 40 minutos del encuentro que Shakhtar recibió en Hamburgo, Alemania debido a la guerra en Ucrania.

El elenco azulgrana no estuvo efectivo de cara al arco del Shakhtar y apenas se acercó con tímidas ocasiones de peligro, lo que permitió que el local se convenciera de que el ‘batacazo’ era posible.

Los azulgranas podrían perder el liderato si Porto golea al Royal Antwerp. Pero lo más grave del caso es que tendrán que pelear por la clasificación en la próxima fecha, que será hasta después del parón por selecciones que se viene a mediados de noviembre.

DT del Barcelona: “Estamos en un bache”

A Xavi Hernández no le costó reconocer que la derrota “es merecida” y, más aún, admitir que el Barcelona ha entrado en un “bache” de juego que le está afectando más de lo aconsejable.

“Estamos en un momento bajo. En cuanto al juego y en cuanto a saber atacar”, afirmó en la sala de prensa el entrenador azulgrana, solventando que su equipo había completado “uno de los peores partidos en estos dos años. Y en el momento más inoportuno”, contó.

Y aportó: “Estamos en un mal momento y hay que reconocerlo. Hay que ser autocríticos y hacer un reset. Tengo que recuperar a los jugadores, darles confianza y saber que podemos hacerlo mucho mejor que en estos dos últimos partidos”.

“La derrota es merecida porque no hemos estado bien. Y lo que debemos hacer ahora es recuperarnos. No podemos negarlo, no se ha mejorado respecto a Anoeta, al contrario, porque era un partido en el que teníamos una oportunidad para pasar a octavos y hemos perdido esa oportunidad” se lamentó.

Seguir leyendo:

Leyenda del Barcelona envía mensaje a Vinícius: “Si cambiara su actitud, tendría más reconocimiento”

Lionel Messi visitó de sorpresa la Barça Academy en Miami

Xavi dijo estar de acuerdo con autocrítica de Gündogan: “Perdimos el Clásico por errores nuestros”