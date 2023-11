Casero pidió fotos desnudas a mujer que buscaba apartamento: acusación en Nueva York

John Daly fue acusado de coerción porque presuntamente le pidió a una mujer que posara desnuda a cambio de darle prioridad en su solicitud de alquiler de un apartamento en Dresden, condado Washington de Nueva York.

El casero de 58 años fue arrestado por intentar convencer a la posible inquilina Keri Chew de que posara desnuda a cambio de una mejor oportunidad para asegurar el alquiler, dijo la policía estatal de Nueva York (NYSP).

“Daly me informó que había una larga ‘lista de espera’ de posibles inquilinos para alquilar el apartamento”, dijo Chew en un comunicado policial confirmado por The Post Star. “Luego me dijo que si quería pasar al frente de la lista y mudarme hoy, él ‘esperaba’ que me desnudara y le permitiera tomarme fotografías”, agregó la supuesta víctima.

La policía estatal fue llamada al edificio en Dresden alrededor de las 4 p.m. el 1 de noviembre sobre informes de una disputa. Daly fue acusado después de que los agentes entrevistaron a Chew en el lugar y ella les contó sobre la supuesta sórdida oferta del propietario, indicó NYSP.

Daly se enfrenta a hasta un año de cárcel si es declarado culpable. El acusado posee cientos de propiedades en los condados Washington y Warren.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en diciembre el casero Joseph Centanni (75) fue acusado de más de tres docenas de cargos como sospechoso de exigir favores sexuales a 30 inquilinos hombres y mujeres de bajos ingresos a cambio de ayuda para pagar la renta en Nueva Jersey, dijeron los fiscales.

En NYC quien haya sido víctima de discriminación residencial puede presentar una queja. La Ley de Derechos Humanos de la Ciudad exige que la denuncia se consigne a más tardar un año de la fecha del último presunto acto de discriminación. Más información aquí.