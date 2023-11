Conoce 5 alimentos ricos en vitamina C y fibras

Apoyar al sistema inmunitario, producir colágeno, mejorar la sanación de herida y ayudar a proteger las células del daño celular, son algunos de los beneficios de la vitamina C para el organismo.

Se trata de un micronutriente esencial para el ser humano que contribuye, que es vital para el fortalecimiento del sistema inmunológico, lo que repercute den diversas funciones celulares.

La vitamina C es un antioxidante y un “cofactor esencial para la biosíntesis de colágeno, el metabolismo de la carnitina y las catecolaminas y la absorción del hierro en la dieta”, indica un estudio.

La vitamina C se obtiene estrictamente a través de la ingesta dietética de frutas y verduras, como: vegetales de hoja verde, frutas cítricas, tomates, bayas y papas, entre otros. Esto se debe a que los seres humanos no pueden sintetizar vitamina C.

Un trabajo publicado por Webmd, explica cuáles son algunos de los alimentos que son fuentes de vitamina C y que podemos incluir en la alimentación diaria.

Los tomates al ser consumidos crudos pueden aportar vitamina C, por ejemplo, un tomate mediado puede aportar 20 miligramos de vitamina C de un tomate mediano. Cuando se come cocida aumenta un antioxidante, pero bajan los niveles de vitamina C. El tomate lo puedes consumir en ensaladas, salsas y agregarlo a los sándwiches.

Integrar en tus hábitos diarios el consumo de 1 vaso de jugo de tomate casero al día, también te ayudará a fortalecer el sistema inmune.

El jugo de uva, es una rica fuente de Vitamina C, pues un vaso de 6 onzas puede proporcionar entre 70 y 95 miligramos de vitamina C, que es el requerimiento diario necesario. El jugo de uva tiene la misma cantidad de vitamina C que el juego de naranja.

El Brócoli, al igual que otras crucíferas y vegetales de hoja verde, tiene buena cantidad de vitamina C, pues 1/2 taza de brócoli cocido tiene alrededor de 50 miligramos de vitamina C. El brócoli es rico en fibras y antioxidantes que mejorar la inflamación. Una de las formas de conservar mejor los nutrientes del brócoli es cocinarlo al vapor.

La mejor forma de aprovechar los nutrientes del brócoli es comerlo crudo o cocinándolos al vapor

Las papas son fuente de potasio y fibra, se recomiendan comerlas hervidas, u horneadas en vez de fritas. Por ejemplo, una papa horneada tiene alrededor de 20 miligramos de vitamina C. Las papas sirven de acompañantes para las comidas, también como snack y en postres.

Crédito: Imagen de stanbalik en Pixabay | Pixabay

La papaya tiene un alto contenido de vitamina C, pues una taza tiene toda la vitamina C que necesitas para el día, es decir, unos 90 miligramos. Es buena fuente de carotenos, flavonoides, vitamina B, folato, potasio, magnesio y fibra. Por su alto valor nutricional se le atribuyen propiedades para mejorar la salud del corazón y anticancerígenas.

La papaya es rica en antioxidantes y nutrientes para la piel y el cabello.



