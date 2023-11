Fernando Santos sobre su relación “rota” con Cristiano Ronaldo: “Espero que cambie, estoy triste”

El entrenador portugués Fernando Santos lamentó que la relación con el astro Cristiano Ronaldo esté rota luego del Mundial de Qatar, cuando el entonces seleccionador decidió sentar a CR7 en el banquillo de suplentes luego de la primera fase del torneo.

En una entrevista concedida a la revista “A Bola” recogida por el medio “AS”, Fernando Santos reveló detalles sobre los ocho años de convivencia con CR7 mientras estuvo al frente de Portugal.

“Ya no hablamos. No sé qué día fue, pero no hablamos desde Qatar”, reveló Santos, quien también aseguró que “tenía una relación muy fuerte con Cristiano”.

“Nos conocimos en el Sporting cuando él sólo tenía 19 años y esa relación se fortaleció desde que nos conocimos en la Seleção. Siempre nos llevamos muy bien. La expresión es un poco fuerte, pero casi como padre e hijo, o hermano menor y hermano mayor. Teníamos una relación muy estrecha y muy fuerte, tanto a nivel profesional como personal. Tomé una decisión que fue estratégica en Qatar”, recordó el estratega.

Santos recuerda que Cristiano “en el segundo semestre de 2022 vivió seis meses terribles. Convivió con esa desgracia que le sobrevino a su hogar y a su familia. Ese momento le afectó mucho y luego está la parte deportiva. Cristiano no hizo la pretemporada. Estuvo dos meses sin entrenar”.

“En cuanto al ritmo de juego, estaba en su peor momento. No tenía ritmo. Intentamos, durante los partidos previos al Mundial, y luego en los primeros partidos en Qatar, darle ritmo de juego, que era lo que le faltaba (…) Su suplencia fue una cuestión estratégica”, abunda el veterano entrenador.

“Durante los primeros partidos sentí que estratégicamente para Portugal era mejor. Y para él también podría ser mejor. El pensamiento fue así: ‘Quiero cambiar esto un poco, necesito a alguien con otro tipo de características’. Pero él siguió siendo muy importante”, añade Santos en la entrevista.

Cristiano Ronaldo fue suplente en octavos de final ante Suiza (6-1 con triplete de Gonçalo Ramos) y en la derrota ante Marruecos (0-1) de cuartos de final.

“Ahora mismo tomaría la misma decisión. Fue una decisión estratégica. Primero tengo que pensar en el equipo y pensé estratégicamente que era la mejor decisión. Mi equipo técnico y yo discutimos este asunto, no fue una decisión fácil”, recordó Santos.

“Separo muy bien el lado profesional del personal. Mi relación con Cristiano no ha cambiado en absoluto. Espero que algún día la situación actual cambie. Si no sucede, tengo paciencia. Estoy triste, pero…”, concluyó el estratega luso.

