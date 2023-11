Kourtney Kardashian deja el hospital tras recibir a su bebé con Travis Barker

La socialité Kourtney Kardashian fue dada de alta del Centro Médico CedarsSinai de Los Ángeles luego de dar a luz a su hijo con Travis Baker, Rocky 13 Barker.

Vestida con lentes de sol oscuros, una sudadera y una gorra de béisbol, la empresaria fue captada por TMZ sentada en el asiento del copiloto de un vehículo negro; el baterista de Blink-182 también estaba vestido de negro. Aunque en las fotos del medio estadounidense no se observa al recién nacido.

El lunes, el músico fue visto llegando al nosocomio para visitar a Kourtney su hijo, que nació el sábado 4 de noviembre.

Una fuente cercana a las celebridades declaró a la revista People que la estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians” estaba encantada y se sentía bendecida por la llegada del niño, sin embargo, no ha sido un embarazo fácil, pues a inicios de septiembre Blink-182 anunció que su gira europea quedaba pospuesta po r un “problemas familiares urgentes” de Travis, quien tuvo que regresar a Los Ángeles.

Días después, la pareja compartió que había surgido una complicación del embarazo de Kardashian y tuvo que ser intervenida.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de tener que correr para una cirugía fetal urgente.

No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda comprender ese sentimiento de miedo”, compartía entonces en Instagram.

Kourtney tiene otros tres hijos: Mason, de 13, Penelope, de 11, y Reign, de 8, con su ex Scott Disick.

Mientras que Baker procreó a Landon, de 20 años, y a su hija Alabama, de 17, con su ex mujer, Shanna Moakler.

