“The Legend of Zelda” se convertirá en una película real de acción: Nintendo

La película estará producida por el creador de “Super Mario”, Shigeru Miyamoto y Avi Arad, productor de cintas como “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, según detalló la empresa con sede en Kioto en un comunicado, donde no adelantó una posible fecha de estreno.

La película estará cofinanciada por Nintendo y Sony, aunque la primera estará a cargo de más del 50 % de la financiación, mientras que la distribución la llevara a cabo Sony, recogió dicho texto.

“Al involucrarse profundamente en la producción cinematográfica con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento, Nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único y ofrecérselo a la mayor cantidad de personas posible”, dijo la empresa en dicho comunicado.

El anuncio se produce después del estreno este año de “Super Mario Bros.: la película”, todo un éxito en taquilla y que ayudó también a disparar las ventas vinculadas a esta franquicia, algo que Nintendo buscaría ahora trasladar a Zelda.

También un día después de que Nintendo anunciara sus resultados para abril-septiembre, donde amplió un 17,7 % su beneficio neto, hasta 271,298 millones de yenes ($1,800 millones de dólares), una cifra récord para un primer semestre e impulsada por la debilidad del yen.

Uno de los motores de ventas fue precisamente el lanzamiento en mayo del videojuego “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, del que ha vendido 19,5 millones de copias.

La facturación del negocio de títulos para móviles y de gestión de IP (propiedad intelectual) de Nintendo se disparó un 133,3 %, hasta 55.000 millones de yenes, impulsado por el estreno de “Super Mario Bros.: la película” y el efecto que ello ha tenido en el aumento de las ventas vinculadas a esta franquicia.

Nintendo era hoy la segunda empresa más negociada del día en la Bolsa de Tokio y subía al descanso de la media sesión en torno a un 6,40 %, su mejor resultado desde diciembre de 2020.

Sigue Leyendo más de Nintendo aquí:

· Universal Studios Hollywood hace vida el mundo de Mario Bros con “Super Nintendo World”

· Super Nintendo World: la nueva atracción de Universal Studios Hollywood abrirá el 17 Febrero 2023

· Mario, Luigi y la Princesa Peach viven en Universal Studios Hollywood: Nintendo estrena su parque temático en Los Ángeles