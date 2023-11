Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 9 al 15 de noviembre

Serie “Futuros…” en el Atrium

Escuche algunas de las voces latinas más singulares de Nueva York mientras la New Wave trae su popular Latine Composers Showcase al Atrium del Lincoln Center (61 W 62nd St), este jueves 9 de noviembre a las 7:30 pm. Futuros: New Ideas in Composition presenta a la vocalista, compositora y artista multimedia Stefa Marín Alarcón, nativa de Queens, quien cantará una selección de su nuevo material, una amalgama de punk, pop experimental y minimalismo clásico con una estética etérea maximalista; el bajista y compositor, Brandon López, se unirá a la compositora y artista multimedia argentina Cecilia López para una electrizante sesión de improvisación; y para cerrar la velada, la vocalista y artista interdisciplinaria, Isabel Crespo Pardo, presentará canciones de su próximo álbum, combinando música, arte visual, texto y performance. La velada terminará con una breve discusión posterior al concierto. Gratis. Información: https://www.lincolncenter.org/series.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Romeo Santos en el Barclays

Romeo Santos continúa rompiendo récords con su gira “Fórmula Vol. 3” y este viernes 10 de noviembre llega de nuevo a nuestra ciudad para presentarse en el Barclays Center (620 Atlantic Ave, Brooklyn). Luego de agotar las entradas de su concierto en el Citi Field de Queens, el pasado 10 de junio, “El Rey de la Bachata” fue recientemente clasificado por la prestigiosa lista Billboard Boxscore como uno de los artistas con mayores ingresos en la historia de la industria musical y sigue demostrando su poder de convocatoria al agotar todas las localidades en cada una de las paradas de su gira en los más grandes estadios. A las 8:00 pm. Entradas: https://www.eventticketscenter.com .

Foto: Cortesía Ernie Rodriguez @ernd0gz

Festival de Cultura Latina

La 18.ª Latin American Culture Week (LACW) arranca este sábado 11 de noviembre y culmina el sábado 18, con presentaciones de danza y música de artistas latinoamericanos en varios lugares de la ciudad. La LACW proporciona una plataforma para dar una mayor visibilidad y reconocimiento del arte latinoamericano, caribeño y español y alienta a personas de todos los orígenes étnicos a respetar, reconocer y enriquecerse con los talentos y tesoros únicos que cada cultura tiene para ofrecer en las áreas de música, danza, artes visuales, escénicas, cine, literatura y teatro. Este año se inaugurará con el show GLAMOURTANGO, un festín multimedia de música y danza exclusivamente femenino que celebra a las mujeres en el tango (www.glamourtango.com). Para una agenda de eventos completa, visite: https://lacw.net.

Imagen: Cortesía Graciela Bello

El humor de Raymond y Miguel en el Lehman

Este sábado 11 de noviembre, el Lehman Center for the Performing Arts ( 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) se enorgullece en presentar el show humorístico “Tres Décadas de Comedia con Raymond Pozo y Miguel Céspedes”. Cuando se trata de humor y risas, hay dos nombres que inmediatamente les vienen a la mente a los dominicanos: Raymond y Miguel, ya que estos dos talentosos comediantes y actores han arrasado en la escena de la comedia, llevando alegría y risas al público de todo el mundo. El humor de Raymond y Miguel tiene sus raíces en situaciones cotidianas y abordan temas como la familia, las relaciones y las idiosincrasias culturales con un enfoque alegre que resuena en el público. A las 8:00 pm. Para más información y boletos, visite: https://www.lehmancenter.org/events/raymond-y-miguel.

Foto: Cortesía Lehman Center

Feria del Libro Infantil en Brooklyn

El Museo de Brooklyn (200 Eastern Parkway) celebra el regreso de su Feria Anual del Libro Infantil este domingo 12 de noviembre, de 11 am a 3:30 pm. Este será el evento más grande en la historia de la feria y reunirá a 41 autores e ilustradores de Brooklyn para compartir sus últimas obras. Por primera vez, el evento gratuito tendrá libros ilustrados, novelas gráficas, incluidas obras de ficción, no ficción y poesía, para niños en edad preescolar hasta estudiantes de secundaria, tanto en inglés como en español, entre otros idiomas. A lo largo del día, los asistentes podrán disfrutar de lecturas, presentaciones y la actuación de The Band Books; aprender sobre el proceso creativo; conseguir que le firmen libros; y participar en proyectos de arte relacionados con libros. Información: https://www.brooklynmuseum.org.

Foto: Matthew Carasella Photography

Concierto del Mariachi Herencia de México

Fundado en 2016, Mariachi Herencia de México comenzó como un conjunto de estudiantes apasionados de Chicago. “Nuestra Herencia”, su álbum debut de 2017, fue la primera grabación importante de mariachi lanzada por un conjunto de estudiantes de EE. UU., y obtuvo una nominación al Latin GRAMMY como Mejor Álbum Ranchero/Mariachi, convirtiéndolo en uno de los lanzamientos de álbumes del género más exitosos de la historia en Estados Unidos.; y más recientemente su disco Herederos (2022) obtuvo de nuevo una nominación al Latin GRAMMY en la misma categoría. Tras este éxito, el Mariachi Herencia de México realiza numerosas giras por el país y este domingo llega al escenario del Lehman Center (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx). A las 4:00 pm. Entradas e información: https://www.lehmancenter.org/events/mariachi-herencia

Foto: Cortesía Lehman Center

Angelo Colina en el Festival de Comedia

Angelo Colina, un comediante, actor y director venezolano,será uno de los primeros artistas principales que se presentan exclusivamente en español (y el primer artista principal venezolano) en el Festival de Comedia de Nueva York de este año. El estilo cómico de Colina trasciende las barreras del idioma y está diseñado para resonar con latinos de primera, segunda y tercera generación, explorando las experiencias únicas de ser biculturales y bilingües. Su show en el Festival de Comedia de Nueva York será este domingo 12 de noviembre a las 5:30 PM en el New York Comedy Club East Village (85 E 4th St,, Manhattan).Entradas: https://www.newyorkcomedyclub.com.

Foto: Cortesía del artista

Encuentro de poesía en Terraza 7

Palabra, Imagen y Escena, un espacio artístico creado para la difusión de las creaciones de poetas, narradores, dramaturgos y artistas visuales que producen su obra en español; continúa sus actividades con un encuentro con los creadores Carlos Alberto Valencia, de Colombia, y Ely Rosa Zamora, de Venezuela, este domingo 12 de noviembre. Valencia se graduó como actor del William Esper Studio, obtuvo una licenciatura en Escritura y Literatura del City College of New York y sus obras de teatro han sido presentadas en diversos programas y concursos; mientras que Zamora se ha desempeñado como actriz, escritora y académica, y su poesía ha sido incluida en diversas antologías y presentada en diferentes festivales internacionales. A las 5:00 pm en Terraza 7 (40-19 Gleane St, Elmhurst).

Foto: Víctor Lagos

Feria de Arte Internacional

Salon Art + Design, la feria líder de arte y diseño coleccionable producida por Sanford L. Smith + Associates, celebrará su 12.ª en Park Avenue Armory (643 Park Ave, Manhattan), desde hoy jueves 9 al 13 de noviembre. Salon, un punto culminante del calendario artístico de otoño de Nueva York, presenta nuevos expositores junto con exhibiciones especiales de diseño coleccionable. Por primera vez, el evento integrará un grupo selecto de exhibiciones especiales de diseño y joyería en el piso, que van desde colecciones cápsula exclusivas de diseñadores individuales hasta curaciones más pequeñas de galerías. Los expositores de diseño especiales incluyen ABASK, Charles Zana Mobilier, Cox London, DeMuro Das, Humans Since 1982, Mathieu Lehanneur, Phillip Thomas Inc., Silvia Furmanovich y Trunks Company. Entradas: https://www.thesalonny.com.

Gian Marco y Diego Torres juntos en concierto

Gian Marco y Diego Torres traerán juntos por primera vez su gira “Buena Vida Tour” a Nueva York el próximo miércoles 15 de noviembre. El concierto es una oportunidad única para disfrutar en el mismo escenario de dos de los más grandes talentos de la música latinoamericana: Gian Marco, sin duda el cantautor más importante de Perú con más de medio siglo de carrera; y Diego Torres, uno de los artistas argentinos multipremiados más reconocidos, con más de tres décadas de trayectoria. En el Palladium Times Square (1515 Broadway), a las 8:00 pm. Para boletos y más información, visite: www.buenavidatour.com

Foto: Cortesía 11:11 Public Relations

“LatinX Experience” con el Ballet Hispánico

Ballet Hispánico, la organización cultural Latinx más grande de la nación y uno de los Tesoros Culturales de América, se complace en presentar The Latinx Immersive Experience, como parte de Lincoln Center Moments. El espectáculo llevará a la audiencia en un recorrido guiado por la danza y la cultura Latinx, y presenta fragmentos del repertorio de Ballet Hispánico, explorando la música, la conexión cultural, las perspectivas coreográficas y la historia para profundizar la comprensión de la danza desde una perspectiva global y accesible. Las actuaciones a las 11:00 am son diseñadas para una audiencia neurodiversa; y las de la 1:00 pm son seguidas por un taller de una hora diseñado especialmente para las audiencias afectadas por la demencia, facilitado por educadores y terapeutas de música que exploran el trabajo a través de discusión, movimiento, música y creación artística. El miércoles 15 de noviembre en el Stanley H. Kaplan Penthouse. Para registrarse en este evento gratuito, visite https://www.lincolncenter.org/series/accessibility-at-lincoln-center/ballet-hispanico-977.

Foto: Erin Baiano

Espirales de artista colombiana en el MoMA

El MoMA (Museo de Arte Moderno) estrenará este sábado 11 de noviembre la exhibición “Espiral para sueños compartidos” de la artista multidisciplinaria colombiana Carolina Caycedo, que estará en el Atrio de la Familia Marron del museo hasta el 19 de mayo de 2024. Durante más de una década, Caycedo ha investigado el impacto de las represas hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura en ríos, lagos y océanos en las Américas y en las comunidades con fuertes lazos con ellos. “Espiral para sueños compartidos” consta de once atarrayas hechas a mano creadas por cuatro comunidades pesqueras en México, cada una enfrentando diferentes desafíos ambientales: Mujeres Pescadoras del Manglar en Oaxaca, Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo en Jalisco, Sociedad Cooperativa Norte de Nayarit y Sociedad Cooperativa Mujeres del Golfo en Baja California Sur. Caycedo compró redes usadas de estas comunidades y encargó nuevas, que luego tiñó y bordó.