Exsenadora de Arizona denuncia que fue agredida sexualmente en Iowa

La exsenadora republicana Martha McSally ha conmocionado a la opinión pública al compartir una experiencia traumática reciente: fue agredida sexualmente mientras corría cerca de Omaha, en la frontera entre Iowa y Nebraska.

McSally, quien ya había hablado anteriormente sobre ser víctima de agresión sexual durante su carrera militar, compartió los detalles de este nuevo incidente en una publicación en Instagram. En el video, la exsenadora contó que fue manoseada por un hombre en la ruta.

El ataque ocurrió mientras McSally corría a lo largo del río Missouri en el lado de Iowa. Un hombre se acercó por detrás, la envolvió en un “abrazo de oso” y la sometió a abusos físicos antes de que ella luchara, le arrojara su botella de aguar y persiguiera al agresor hasta que se escondió en la maleza.

“Dije muchas malas palabras en este momento. Estaba luchando, huyendo o congelado, y elegí luchar”, relató, según el medio local AZ Central. “No creo que lo hayan encontrado y estoy bien. Pudo haber sido mucho peor. Todavía tengo mucho que procesar y lo haré a tiempo”.

McSally, mostrando aún signos de adrenalina, contó que llamó al 911 mientras esperaba a la policía.

Las autoridades de Council Bluffs, Iowa, confirmaron que McSally se comunicó con ellas sobre el incidente, que actualmente está bajo investigación policial.

Antecedentes violentos

Este evento reciente se suma a la valiente revelación de McSally en 2019, cuando admitió públicamente que fue violada por un superior mientras estaba en la Fuerza Aérea. Su testimonio llevó a una revisión de las políticas sobre abuso sexual en el ejército, aunque algunos críticos expresaron su frustración por la falta de detalles sobre el agresor.

“Como tantos hombres y mujeres, no confiaba en el sistema en ese momento. Me culpé a mí mismo. Estaba avergonzado y confundido. Pensé que era fuerte pero me sentía impotente. Los perpetradores abusaron profundamente de su posición de poder”, dijo McSally en ese momento.

La exsenadora, conocida por su servicio militar y dos mandatos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha enfrentado el tema de la agresión sexual en múltiples ocasiones. En 2018, también compartió que fue abusada sexualmente durante la escuela secundaria, según informa AZ Central.

La exsenadora de Arizona se refirió a esos dos hechos durante su video en Instagram.

“Sé que ha tocado un nervio de otros abusos y agresiones sexuales por los que he pasado en el pasado, de los cuales me he curado, en la medida en que creo que se puede hacer”, dijo. “Pero en este caso, sentí que recuperé mi poder. Intentó quitarme el poder, pero se lo di y él estaba huyendo de mí en lugar de al revés”.

McSally, que se identifica actualmente como una coach ejecutiva y forma parte de juntas corporativas, ha demostrado una vez más su resiliencia al enfrentar y compartir públicamente estas difíciles experiencias.

