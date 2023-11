“La final del Mundial 2014”: El único partido que Messi le gustaría volver a jugar

El 18 de diciembre de 2022 Lionel Messi alzaba la Copa del Mundo en Qatar con su selección. Todo fue alegría en ese día para el equipo Albiceleste. Pero hace solo ocho años el capitán argentino pasaba por un momento totalmente distinto en una instancia similar.

Pues el 13 de junio en el estadio Maracaná, luego de una ir a tiempo extra y a solo siete minutos para los penales, Alemania en los botines de Mario Gotze le rompió el sueño a Argentina de ganar su tercera copa del mundo.

En aquella final, la cara de tristeza y desilusión de Messi opacaron cualquier timpo de celebración de los alemanes. Pues la gran mayoría del estadio quería ver al astro argentino levantar la Copa del Mundo. Esa postal llegó ocho años después, pero parece que la espina de perder en 2014 no se borra.

Pues el propio Lionel Messi afirmó que el único partido que le gustaría volver a jugar en sus casi 20 años de carrera, es esa final ante Alemania en el Marcaná. Así lo comentó recientemente en una entrevista junto a Zidane para Adidas.

Lionel Messi tras recibir la medalla del subcampeonato /Getty Images

Zidane fue el encargado de leer la pregunta “¿un partido que quisieras volver a jugar?” y le avisó. “no lo necesitas. Son todos muy buenos” entre risas. Sin embargo, el argentino pensó un poco y contestó. “Yo creo que las cosas pasan por algo y no me arrepiento de todo lo vivido durante mi carrera. Me tocó alegrías y tristezas y así tuvo que ser”, adelantó el argentino.

Sin embargo, luego dio pie y sacó a comentario aquella final de 2014. “Así y todo la espinita de la final del Mundial 2014. La pude dibujar un poco con este Mundial, je”, afirmó Messi que fue respondido inmediato por Zidane contestándole “Lo hiciste en el 2022, cambiaste la historia. Ya está”.

Luego de esa final de 2014, Messi y su Argentina perdieron otras dos finales seguidas. Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016. Luego de esa final, el astro rosarino llegó incluso a retirarse de la selección. Pues tantas finales sin poder alcanzar la copa le afectaron.

Sin embargo en 2021 pudo cambiar la historia con la Copa América ganada en Brasil y solo un año más tarde la Copa del Mundo en Qatar. Así el argentino terminó limpiando todos los malos momentos del pasado.

