Lucha conjunta contra robos en bodegas y tiendas minoristas en la Gran Manzana

Los robos en tiendas y bodegas se han convertido en un dolor de cabeza para cientos de propietarios y trabajadores de negocios minoristas en la Gran Manzana, quienes aseguran que en muchos casos, casi a diario son víctima de hurtos, que afectan los ingresos de locales que sirven a comunidades y de paso ponen en riesgo la seguridad.

Así lo asegura José Rivera, de la bodega Grocery de Long Island City, quien dice estar muy preocupado por el auge de robos de artículos al detal que aunque no pareciera tan grave, al final del mes cuando hace cuentas nota faltantes considerables que se dan con los robos.

“No estoy diciendo que aquí, como si he oído que ha pasado con otros negocios, vengan a robar con cuchillos o con pistolas, o que nos tengan amenazados, no, ese no es nuestro caso, pero si se volvió común, especialmente después de la pandemia, que mucha gente agarre cosas y se las eche al bolsillo sin pagar”, comentó el bodeguero, quien no culpa a las autoridades por el aumento en los robos minoristas. “Es imposible que la policía esté detrás de cada persona que entra a una bodega. Nosotros tenemos cámaras y todavía así, los ladrones son hábiles y se llevan las cosas. Creo que la solución es educar más a nuestros muchachos, porque la mayoría que hace eso son jóvenes, a veces tratando de querer mostrarse como chicos malos y tal vez hacer talleres conjuntos con la policía”.

Roberto García, propietario de la bodega El Rancho, en Astoria, también asegura que el fenómeno de los hurtos a negocios ha crecido desde la pandemia, y pidió a las autoridades que ofrezcan mayor protección a negocios como el suyo.

“Uno escucha mucho de los compañeros de las bodegas que hay robos y a veces robos grandes, pero un problema que veo es que la policía no está por ahí muchas veces y falta que se tomen más en serio las cuestiones de seguridad”, dijo el mexicano. “Seguridad es la clave de todo y lo que los negocios pedimos”.

Sin embargo, la Administración Municipal asegura que desde que ha implementado acciones desde variados frentes y con trabajo conjunto de diferentes estamentos los robos en tiendas, que antes del 2023 estaban disparados, han disminuido.

Datos de la Ciudad señalan que con excepción de 2020, el número total de quejas por robo en tiendas en la ciudad aumentó entre 2018 y 2022, 44% entre 2021 y 2022, mientras que en este 2023, las quejas por robo en tiendas han tenido una disminución del 7.9% y los arrestos por hurtos en tiendas aumentaron un 16.4 por ciento.

Y como una manera de ponerle freno al dolor de cabeza de pequeños comerciantes que padecen los robos minoristas, la Administración Municipal anunció este miércoles la puesta en marcha de un grupo conformado por representantes de las autoridades, pequeñas empresas, sindicatos, minoristas y expertos que trabajarán en la formulación de opciones legislativas y planes de acción para hacerle freno a los hurtos que tienen en jaque a bodegueros. El grupo de trabajo incluye también a políticos, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y los fiscales de los cinco condados, representantes de la Oficina de Seguridad Pública, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), la Oficina de Justicia Penal del Alcalde (MOCJ) y el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS).

“Los minoristas de la ciudad de Nueva York son el corazón y el alma de nuestra ciudad, y el robo en tiendas minoristas perjudica a todos, desde nuestras tiendas familiares hasta los grandes almacenes, y especialmente a los consumidores”, aseguró el alcalde, Eric Adams, tras señalar que las autoridades locales buscan poner en marcha un enfoque de 360 grados para combatir el robo en comercios, a fin de salvaguardar empresas, proteger empleos y garantizar una ciudad más segura.

“Gracias a las acciones de colaboración tomadas en los últimos meses entre el gobierno, el sector privado, las fuerzas del orden y, lo más importante, las empresas locales, el robo en comercios minoristas ha disminuido este año, pero siempre hay más trabajo por hacer”, agregó el mandatario local.

Melissa O’Connor, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Minorista del Estado de Nueva York, agradeció la iniciativa del mandatario y advirtió que la seguridad de las tiendas y la comunidad es una parte esencial para que la ciudad se mueva bien.

“La industria minorista se ha asociado con la Administración, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, los fiscales y grupos comunitarios durante los últimos meses para abordar el crimen minorista organizado, y la reunión del grupo de trabajo es un paso necesario para formalizar la comunicación entre todas las partes interesadas en el cinco condados”, dijo O’Connor. “Esperamos continuar la discusión para lograr resultados”.

La fiscal del condado de Queens, Melinda Katz, quien destacó que las empresas locales son cruciales para el desarrollo de la Gran Manzana, mencionó una iniciativa empujada por su oficina, que ha funcionado para reiterar que el trabajo mancomunado tiene efectos positivos.

“Mi oficina, en asociación con la policía de Nueva York, lanzó el Programa de mejora empresarial de comerciantes de Queens para ayudar a combatir el robo en comercios minoristas en Queens. Los minoristas dicen que ha marcado la diferencia”, dijo la Fiscal. “Espero trabajar con las partes interesadas de los otros condados en un plan para toda la ciudad. Aplaudo al alcalde Adams por su continuo liderazgo en este tema”.

Wilma Alonso, presidenta y directora ejecutiva del Distrito de Mejoramiento Comercial de Fordham Road, advirtió que la creación del grupo de trabajo contra el robo en comercios minoristas es otro paso proactivo y necesario para hacer frente a lo que se ha convertido en lo que calificó como “una epidemia económica” para muchas pequeñas empresas.

“A medida que los datos comienzan a orientarse en la dirección correcta, agradecemos al alcalde Adams y al vicealcalde Banks por redoblar su compromiso de proporcionar las herramientas necesarias para que nuestros corredores comerciales promuevan la seguridad pública y por inspirarnos a crear nuestra propia Patrulla, programa de embajadores para observar, disuadir e informar, incluso a una administración tan receptiva”.

La Fiscal Letitia James, una de las principales líderes en la lucha contra la criminalidad, aseguró que el robo en comercios minoristas no solo perjudica a los neoyorquinos, sino que es una amenaza a las empresas y a la seguridad de las comunidades, por lo que ve con buenos ojos que la lucha frontal se haga desde diferentes sectores.

“A medida que seguimos viendo a los neoyorquinos luchando para llegar a fin de mes y a las pequeñas empresas lidiando con las consecuencias del robo en tiendas minoristas, es más importante que nunca que trabajemos juntos para combatir este problema”, dijo la fiscal. “El nuevo grupo de trabajo contra el robo en comercios minoristas del alcalde Adams reunirá a las fuerzas del orden y a socios comunitarios de todos los niveles para desarrollar las soluciones reales necesarias para abordar este problema. Espero seguir trabajando con el alcalde Adams y nuestros otros socios para que los neoyorquinos puedan sentirse seguros en sus vecindarios y todos nuestros negocios puedan prosperar”.

El comisionado del NYPD, Edward A. Caban, advirtió que los esfuerzos conjuntos para combatir el robo en comercios minoristas en la ciudad de Nueva York requieren el compromiso continuo de todos para acorralar a los amigos de lo ajeno.

“Al lanzar este grupo de trabajo, enfrentamos de frente la génesis de este problema persistente y muy costoso y desarrollamos respuestas colaborativas para evitar que perdure. La policía de Nueva York y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley son muy optimistas de que, al trabajar junto con nuestros muchos socios en la comunidad, la marea pronto cambiará en esta preocupación generalizada”, dijo el jefe de la policía.

Kevin D. Kim, comisionado de las SBS, aseguró que el trabajo en equipo que están haciendo los diferentes estamentos de la Gran Manzana son una muestra de que la seguridad pública es primordial para mantener la seguridad y el éxito de las pequeñas empresas.

“Este grupo de trabajo refleja el compromiso inquebrantable de la administración Adams de trabajar con la comunidad de pequeñas empresas para luchar contra el robo en comercios minoristas. Estoy entusiasmado de trabajar con nuestros socios de toda la ciudad en materia de aplicación de la ley, el sector laboral y la comunidad empresarial para desarrollar una agenda legislativa integral que detenga el robo en tiendas minoristas”, dijo el funcionario.

El fiscal de Brooklyn, Eric González, manifestó que las asociaciones entre diferentes organismos de la Gran Manzana sirven para producir efectos contra los robos a bodegas y recalcó que cuando se trata de delincuentes reincidentes hay mayor mano dura.

“Mi oficina se ha centrado en combatir el robo en comercios minoristas asociándose con la policía de Nueva York para identificar a los infractores reincidentes, solicitar libertad bajo fianza y acusaciones de delitos graves cuando corresponda, y trabajar con los comercios minoristas para garantizar la cooperación y agilizar los procesamientos”, dijo el fiscal latino “Estoy agradecido de que el alcalde se centre de manera similar en este tema y confío en que el grupo de trabajo agregará recursos y permitirá una respuesta más integral y efectiva en toda nuestra ciudad”.

