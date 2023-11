Seis alimentos ricos en glutatión: poderoso antioxidante para prevenir el envejecimiento

Consumir alimentos ricos en antioxidantes es beneficioso para la salud, pues son estos componentes los que combaten los procesos oxidativos en las células, que influyen en el envejecimiento prematuro, daño celular y la inflamación.

Los daños en las células y en el ADN tienen manifestaciones como cansancio, estrés, irritabilidad y problemas para la función muscular, estos síntomas podría indicar falta de glutatión, un superantioxidante que combate estos daños.

El doctor Juan Ignacio Veller, CEO del canal de YouTube Dr Veller con más de cuatro millones de seguidores, explica que hay alimentos como por ejemplo el ajo, la cúrcuma que pueden ser utilizados para aumentar el glutatión y tener sus beneficios.

Beneficios del glutatión

El glutatión es uno de los antioxidantes más poderosos que existe para combatir la oxidación celular. “Nuestras células, cuando respiran, cuando utilizan el oxígeno para generar energía, dan como desecho sustancias que nos oxidan. Es decir, que rompen nuestras células, que rompen nuestro ADN, que nos envejecen”, explica el doctor Veller.

El proceso oxidativo de las células puede ser combatida por antioxidantes y uno de los más potentes que existen es el glutatión.

Previene la fatiga y cansancio

Veller cita estudios hechos en seres humanos donde le miden los niveles de glutatión en sangre a las personas que evidencia una relación entre el glutatión y mejorar la fatigas.

“Se ha probado en pacientes que estaban muy irritable o que tenían tendencia a una adicción (…) al tabaquismo o a otras drogas peligrosas, puede disminuir si el glutatión está bien”, agrega.

Poder antioxidante y antiinflamatorio

Estudios científicos han comprobado la relación que hay entre la oxidación celular, la inflamación y la inflamación crónica en el desarrollo de enfermedades.

“El glutatión no solo es un antioxidante, sino que estimula la función de algunas enzimas. Para eliminar estas sustancias que oxidan tu cuerpo, se necesitan como una especie de tijeras que van a cortar o eliminar estos oxidantes. Eso se llaman enzimas. Muchas enzimas no pueden funcionar correctamente si no tienen suficiente glutatión”.

Hay varios tipos de alimentos que aumentan el glutatión, disminuyen tu oxidación y mucho más:

Cúrcuma

La curcumina, el principal ingrediente activo de la cúrcuma tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Crédito: Shutterstock

La raíz de cúrcuma, es reconocida por su poder antioxidante. La cúrcuma es una raíz, familia del jengibre, que tiene una sustancia muy poderosa, antiinflamatorio y antioxidante que se llama curcumina.

Para activar todo el potencial de la cúrcuma se debe combinar con pimienta negra, para lograr una mejor absorción y que se active el poder antiinflamatoria, y también para aumentar los niveles de glutatión.

Alimentos ricos en vitaminas

La vitamina C, además de ser un poderoso antioxidante, aumenta los niveles o la síntesis de glutatión, se puede conseguir en el agua, con limón todas las mañanas, en las frutas cítricas como el pomelo, la naranja siempre entera, las fresas, la guayaba y en tantas otras frutas.

Por cada 100 gramos de guayabas hay 228 mg de vitamina C, Crédito: Shutterstock

Vitamina E es un poderosísimo antioxidante y la podemos encontrar en semillas de girasol, brócoli, espinacas y frutos secos. Tener buenos niveles de vitamina E aumenta el glutatión, explica Veller.

Minerales

El selenio es un mineral fundamental para que haya suficiente glutatión en tu cuerpo, se le puede encontrar en el huevo, pollo, pescado,mariscos y ajo.

El ajo

Agregar ajo a tus comidas puede agregar más que sabor a tus comidas. Crédito: Shutterstock

El ajo tiene lisina, y para aprovechar sus propiedades se debe machacarlo o aplastarlo unos minutos antes de comer.

Otras recomendaciones de Veller para una mejor absorción de los nutrientes del ajo es “no cocinarlo por mucho tiempo, comerlo crudo. Agregado a las ensaladas. Si te hace mal o te da gastritis, se puede cocinar por breves periodos de tiempo y a una temperatura bajita, 2 a 3 minutos a 50 o 60 grados”.

Brócoli

El brócoli es fuente de vitamina K, C, B1, B6, A, E, Cromo, ácido fólico, manganeso, potasio y cobre. Crédito: Shutterstock

El brócoli es otro vegetal lleno de vitaminas, minerales y antioxidantes. El doctor Veller recomienda, para activar sus propiedades “romperlo aunque sea media hora, 40 minutos antes. Esto no está comprobado, pero parece ser que aumentaría su potencia”.

El aguacate

El aguacate tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorios, lo que contribuye a combatir los radicales libres Crédito: Shutterstock

El aguacate es un fruto maravilloso que contiene las mejores grasas que existen, tiene antioxidantes y es delicioso y es fuente de glutatión, así como los espárragos y las espinacas.

Explica que el glutatión como suplemento no se puede absorber bien, se rompe en el estómago y no se absorbe correctamente. “Entonces, además de ser caro, es poco efectivo y por eso nosotros recurrimos a los alimentos o a la suplementación con n-acetilcisteína”, indica Veller.

Como complemento, el doctor Veller recomienda lleva una alimentación equilibrada, controlar la ingesta de harinas, azúcar y sal, hacer ejercicios y mantenerse hidratado.

