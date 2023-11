Anciana de California pierde los ahorros de toda su vida con billete de lotería falso

Tristemente, una anciana de Santa Ana, en California, asegura haber perdido todos los ahorros de su vida tras haber sido víctima de unos estafadores, quienes le pidieron ayuda para cobrar, supuestamente, un boleto ganador de lotería.

De acuerdo a Telemundo 52, el hecho ocurrió el pasado 1 de noviembre. La anciana, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató que ese día, una mujer se le acercó en la intersección de las calles Broadway y 15, en Santa Ana, quien le dijo que era indocumentada y que estaba enferma.

“Dijo que necesitaba dinero, porque tenía unos quistes en el ovario y necesitaba una operación”, contó la mujer.

A los pocos minutos, se les acercó un hombre, que iba bien vestido, y que les comentó que había escuchado su conversación, que él era doctor y que quería ayudar a la supuesta mujer que estaba enferma.

Esta les comentó a ambos que en sus manos tenía un billete de lotería ganador de $1 millón de dólares; sin embargo, aún no había podido cobrarlo, así que le propuso a la anciana le prestara dinero para atender su salud y el favor se lo devolvería compartiendo con ella $100,000 de su supuesto premio.

La mujer de la tercera edad aceptó y con las 2 personas abordó el auto del hombre para ir a su casa, prestarle dinero a la otra, entregándole $35,000 y algunas joyas para que pudiera atenderse, pasando así los días sin que supera más de ambas personas.

“Nunca pensé que eran unos maleantes. Con la labia que me hablaban, yo no pensé en eso. Eran mis ahorros de toda la vida desde que trabajé. Es muy triste, no puedo dormir en la noche. Es como un sueño que no puedo despertar, como una pesadilla”, comentó.

La víctima de esta estafa ya reportó el caso ante la policía de Santa Ana. Gracias a su investigación, se sabe que los sospechosos de cometer este delito son 2 hispanos, un hombre de entre 40 y 50 años, a quien se le describe como calvo y alto, mientras que la mujer rondaría los 20 años, de complexión delgada y con acento de algún país centroamericano.

