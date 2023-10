La cruel estafa en la que cayó una mujer por un supuesto ganador de millonario premio de lotería

Una madre soltera, de 44 años, originaria de Birmingham, en Reino Unido, fue víctima de una terrible estafa, la cual habría sido realizada por un supuesto ganador de un millonario premio de lotería.

La mujer, cuyo nombre no fue revelado, según informa La Vanguardia, fue sorprendida hace un tiempo por un hombre que ingresó a su tienda, cargando consigo un billete de lotería de Euromillions, con el qu aparentemente, había ganado $149 millones de dólares.

El supuesto ganador de este premio de lotería le dijo que su ticket había salido premiado con dicha cantidad de dinero, pero que necesitaba con urgencia unos $5,500 para poder pagar una cirugía que necesitaba realizarse su madre.

El supuesto ganador del premio de lotería le pidió a la mujer le prestara la cantidad que requería para la operación y a cambio, le prometió que de su premio de lotería le daría $550,000. La mujer aceptó el trato.

Una estafa fingiendo un premio de lotería que no existió

La mujer, quien asegura ser una persona muy religiosa, accedió a ayudar al hombre, del cual no dudó, pues este, en teoría, la comunicó, vía telefónica, con la oficina de la Lotería, y en la llamada, le “comprobaron” que en efecto, sí había ganado el premio mayor, pues la combinación del ticket y la fecha de este, coincidían con el resultado del último sorteo.

Tras la llamada, le hizo una transferencia bancaria con el dinero solicitado y el hombre le dijo que la vería en 10 minutos en una sucursal bancaria para hacer el trámite necesario y recompensarla por su buen corazón. Pero al llegar al banco, se dio cuenta de la triste realidad y de que había sido víctima de un estafador, pues no había ninguna cita a su nombre.

“No fui ingenua, fui estúpida. Hoy en día, me resulta muy difícil no ayudar a la gente”, indicó la mujer en entrevista para The Mirror.

“Somos musulmanes, nacimos y nos criamos ingleses. Hay personas como esta que usan nuestra religión para robar a gente como nosotros, está muy mal”, agregó.

Pero este caso podría resolverse en favor de la víctima, ya que el hermano de la mujer cuenta con una fotografía del permiso de conducir del estafador. Aunque el nombre y la dirección son falsos, la imagen sí corresponde con el rosto del falso ganador de lotería.

Sigue leyendo:

* La prueba “secreta” en el caso por el supuesto robo de los $2,000 millones del Powerball en California

* Hombre gana premio de lotería que le da $150 mil al año de por vida

* Mujer gana $2 millones en la lotería, pero pierde $700 mil por la forma en que cobró el premio