Julián Álvarez quiere hacer hincha de River Plate a Erling Haaland

El delantero del momento en el mundo del fútbol sin duda es Erling Haaland. El noruego tuvo una pasada temporada muy destacada, siendo clave para ganar el triplete del Manchester City y rompió el récord de goles para una temporada en la historia de la Premier League con 36 tantos.

El joven atacante de 23 años se le ha visto en varias ocasiones paseando con la camiseta de Boca Juniors, equipo de la capital argentina, y ha manifestado simpatizar por el club xeneize. Pero este cariño por el cuadro de La Boca podría cambiar con la presencia de Julián Álvarez como compañero en Manchester.

Ambos jugadores llegaron como refuerzos en el verano de 2022. Desde entonces Julián ha tenido como meta hacer a Haaland hincha de River Plate, equipo en el cual se formó Álvarez, y aparentemente lo ha ido logrando de a poco.

“Desde que llegué me decía que era de Boca, la Bombonera, estuvo con Leo Balerdi en el Dortmund y tuvo esa influencia. Vamos a ver de a poco si lo cambiamos, va a estar difícil pero vamos a hacer el intento”, decía Julián cuando recién conoció a Erling.

Ya ha pasado poco más de un año desde que ambos jugadores comparten vestuario y parece que el argentino ha podido avanzar en su misión de hacer cambiar de club al goleador noruego. Recientemente en una charla con ESPN el campeón del mundo con Argentina en 2022 reveló las maniobras que ha hecho para intentar hacerlo hincha de River.

“Le regalé una camiseta de River porque le gustan las camisetas de fútbol. Me agradeció y vamos a ver si de a poco lo cambiamos para la banda roja”, reveló Julián.

¿Cómo surgió el fanatismo de Haaland por Boca?

Son múltiples las ocasiones que al europeo se le ha visto con la camiseta de Boca Juniors, y no solo eso, también ha dado “like” a publicaciones del club y ha subido historias en las que se le ve apoyando al equipo de Buenos Aires. Este fanatismo viene desde hace varios años y recientemente Leo Balerdi, futbolista argentino que jugó con Haaland, reveló como surgió este amor.

“Cuando yo estaba en el Borussia, desde el primer día él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia en la Argentina. Yo lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único, y le mostraba videos del estadio explotado, cuando la hinchada se caía abajo”, contó el defensor argentino en una entrevista para TyC Sports.

“Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta ‘¿Cuándo vamos?’ Así que ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir. Me pidió que le mande una camiseta de Boca con la nueve. Es bastante fan. Lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más”, cerró Balerdi.

