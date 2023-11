VIDEO: Jared Leto escala el Empire State Building para promocionar su próxima gira

El cantante y actor Jared Leto, miembro de la banda Thirty Seconds to Mars, se convirtió este jueves en la primera persona en subir legalmente a la cima del icónico Empire State Building. La escalada, realizada en la fachada del edificio, fue parte de la campaña para promocionar su próxima gira mundial “Seasons”.

El actor y músico, apasionado escalador en su tiempo libre, ascendió desde los pisos 86 hasta el 104 en el lado este del edificio, alcanzando una altitud de casi 396 metros.

Funcionarios confirmaron que Leto estaba debidamente asegurado con cuerdas y equipo especial durante la hazaña.

Tras completar la escalada, Leto compartió sus impresiones en un post de Instagram, expresando su emoción y la dificultad inesperada de la tarea.

“Estaba más emocionado que nervioso, para ser honesto. Pero tengo que ser sincero, fue muy, muy difícil. Fue mucho más difícil de lo que pensaba. Sólo la resistencia que se necesitó, fue muy agotador”, comentó.

Para Leto, la escalada no fue simplemente una estrategia promocional, sino también la realización de un sueño de toda la vida.

“Es increíble. Ver el amanecer con vista a la ciudad que significa tanto para mí. Desde que era niño, Nueva York representaba el lugar al que ibas para hacer realidad tus sueños”, dijo Leto.

En el ámbito musical, Leto se prepara para embarcarse en la gira “Seasons World Tour” con su banda Thirty Seconds to Mars, fundada en 1998 junto a su hermano mayor, Shannon Leto.

La gira está programada para iniciar en marzo de 2024 y concluir en septiembre de 2024, respaldando el sexto álbum de estudio de la banda, It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day.

