Adrián Di Monte rompe en llanto y desmiente las graves acusaciones que hizo Sandra Itzel

El nombre de Sandra Itzel y Adrián Di Monte se encuentra en el ojo del huracán debido a las fuertes declaraciones que ella realizó a través de las redes sociales y que rápidamente se han viralizado. Además, ella reveló que en los últimos años habría sufrido maltrato emocional por parte de él. Sin embargo, sorprendió que el actor apareciera llorando para lograr hacerle llegar un mensaje.

“Estoy haciendo este video porque yo no puedo comunicarme contigo porque me bloqueaste, porque no tengo tu teléfono, porque tu mamá no me contesta, porque le diste mi número a un abogado que me está llamando”, comenzó diciendo el actor en la red social de la camarita.

Los internautas se han manifestado para criticar la actitud de Adrián Di Monte al amenazar con denunciar a Sandra con el sistema de migración, tras considerar que esto refleja una falta de ética y respeto hacia su ex pareja.

“Ya esto me tiene mal, el hecho de que yo haga este video me da un oso terrible, hacer un video público para tratar de comunicarme contigo… Vivimos a una cuadra, ¿por qué no hablar?, expusiste mensajes, expusiste discusiones de cuando éramos chavitos, trapos sucios, has dicho cosas horribles de mí y yo por más que lo ignore, ya no lo puedo ignorar, ¿por qué haces esto?, ¿por qué dices esas cosas de mí que no son verdad? Tuvimos una relación súper bonita de 10 años”, dijo Adrián.

Por ahora, ambos actores están centrados en el proceso de divorcio, se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre esta separación y los motivos que llevaron a esta decisión y que van más allá de la infidelidad que él aceptó a TVyNovelas.

“La gente que nos conoce saben que esas cosas nunca pasaron entre nosotros. ¿Tuvimos discusiones?, si tuvimos discusiones, como todas las parejas, pero ¿por qué lo haces?… ¡Qué pinch* oso!… ¿Por qué me haces esto? Ver los comentarios de toda la bola de gente que ni me conoce diciéndome que soy… no es justo, Sandra, no es justo que hagas eso, porque te quise, te amé, nos amamos”, dijo Di Monte.

Sandra Itzel responde al video llorando de Adrián Di Monte

“Ya es un horror esto, es una pesadilla todos los días, estoy harta de las mentiras, estoy harta de las manipulaciones, estoy harta de que no se tome responsabilidad de las acciones, estoy hasta la madr* porque no se vale que después de yo ser víctima el señor venga a llorar en un vivo victimizándose”, fue el mensaje que colgó en su perfil de Instagram.

