FBI confiscó iPad y teléfono del alcalde de Nueva York, Eric Adams, al investigar fondos de su campaña

La investigación federal de corrupción sobre la campaña de Eric Adams para la alcaldía de Nueva York en 2021 dio un nuevo giro cuando agentes del FBI confiscaron sus dispositivos electrónicos esta semana, incluyendo su iPad y teléfono.

El alcalde Adams, ex NYPD, confirmó ayer que el FBI tomó su teléfono en un evento el lunes por la noche, informó ABC News. “Como ex miembro de las fuerzas del orden, espero que todos los miembros de mi personal respeten la ley y cooperen plenamente con cualquier tipo de investigación y continuaré haciendo exactamente eso. No tengo nada que ocultar”, dijo el viernes el alcalde demócrata.

No tengo conocimiento, directo o no, de ninguna actividad indebida de recaudación de fondos y ciertamente tampoco de ningún dinero extranjero" Eric Adams – Alcalde de Nueva York

La tensión comenzó a hacerse más evidente cuando el 2 de noviembre Adams canceló a última hora y sin dar explicaciones varias reuniones que tenía programadas en la Casa Blanca (Washington DC) y que él mismo había publicitado para abordar la crisis migratoria en la ciudad y el estado Nueva York, que han acogido más de 130,000 personas en el último año y medio.

Un portavoz de la Alcaldía dijo entonces que Adams tuvo que volver a Nueva York esa mañana “para lidiar con un asunto”, el cual no fue especificado. Horas después, ese mismo día, el FBI registró la casa de la principal recaudadora de fondos para la campaña del alcalde Adams, Brianna Suggs, en Brooklyn. Esa acción estuvo relacionado con una investigación de la Fiscalía de Manhattan sobre posible corrupción entre la campaña para la Alcaldía de Adams de 2021 y el gobierno de Turquía, indicó EFE.

El abogado de campaña, Boyd Johnson, dijo que Adams entregó los dispositivos después de enterarse de que “un individuo había actuado recientemente de manera inapropiada”.

“En aras de la transparencia y la cooperación, este comportamiento fue informado de forma inmediata y proactiva a los investigadores”, dijo Johnson, subrayando que “el alcalde no ha sido acusado de ningún delito y continúa cooperando con la investigación”.

Las fuentes dijeron que los investigadores del FBI acudieron al alcalde después de un evento del lunes para pedirle todos los dispositivos que tenía consigo, incluido un iPad y un teléfono. Posteriormente, la alcaldía entregó más dispositivos, la mayoría de los cuales han sido devueltos.

La incautación de los dispositivos fue reportada por primera vez ayer por The New York Times. La investigación está explorando si su campaña recibió donaciones ilegales. El objetivo de la investigación es si una empresa constructora de Williamsburg y un grupo de ciudadanos turcos pudieron haber realizado donaciones indebidas para su campaña electoral en 2021.

“Estoy indignado y enojado si alguien intentó utilizar la campaña para manipular nuestra democracia y defraudar nuestra campaña”, dijo Adams en un comunicado la semana pasada. “Quiero ser claro: no tengo conocimiento, directo o no, de ninguna actividad indebida de recaudación de fondos y ciertamente tampoco de ningún dinero extranjero. Por supuesto, trabajaremos con los funcionarios para responder a las consultas, tan apropiadamente como siempre lo hemos hecho”.

Adams asumió la alcaldía de Nueva York en enero de 2022 y este semestre ha enfrentado varios escándalos. En julio, cuatro personas fueron acusadas de participar en un plan para recaudar dinero a través de donaciones de testaferros para su campaña. Los acusados pretendían entonces presionar a la alcaldía para que solicitara trabajos de construcción.

Luego en septiembre el ex comisionado de edificios (DOB) de la ciudad, Eric Ulrich, también fue acusado de utilizar su cargo para repartir favores, incluido el acceso al alcalde Adams, a cambio de dinero en efectivo y otros sobornos.

Adams se ha distanciado de ambos casos, que fueron presentados ante un tribunal estatal y no implicaron directamente a su campaña ni a su administración.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.