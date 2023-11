Padre de Luis Díaz no piensa irse de Colombia tras ser secuestrado por el ELN

Tan solo un día después de ser liberado, Luis Manuel “Mane” Díaz tuvo una larga y tendida charla con periodistas para contar todas las situaciones a las que fue sometido tras pasasr 13 días secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En compañía de su esposa Cilenis Marulanda, con quien fue raptado y quien quedó en libertad a las horas del suceso, el padre de “Lucho” habló de muchos temas delicados y sensibles, pero aseguró que su secuestro puede servir como “un paso para que la paz en Colombia sea un éxito”.

Al ser preguntado sobre le trato recibido por parte de la guerrilla, Díaz respondió que siempre le recalcaron que “estuviera tranquilo”.

“Que estuviera tranquilo, que no me iba a pasar nada, sabiendo que yo era una persona humilde y querida en mi pueblo, por la labor que hago. Que iban a hacer lo posible para que tuviera la libertad, pronto”, aseguró “Mane”.

Para el padre del futbolista del Liverpool, los miembros del ELN “hicieron todo lo posible para que estuviera libre, con mi familia y en mi pueblo. Y que toda Colombia estuviera tranquila, igual en Europa, mi hijo”.

Por otro lado, Luis Manuel Díaz aseguró que no piensa irse de Colombia en el futuro próximo: “Mis aspiraciones son, seguir en mi pueblo, porque en mi pueblo tengo toda mi familia. Tengo a mi padre, enterrada a mi madre y parte de mi familia… todos están en Barrancas. El Gobierno me ha brindado un respaldo fuerte y grande, confío y tengo fe de que la seguridad me va a dar para estar en Barrancas”.

Sigue leyendo:

–“Gracias a Dios por traerme de regreso a casa”: Primeras palabras del padre de Luis Díaz tras liberación

–Grupo guerrillero ELN liberó al padre del futbolista colombiano Luis Díaz

–Florentino Pérez firme con la idea de la Superliga: “La UEFA no es el presidente del fútbol europeo”