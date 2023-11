Columna de la Dra. Nancy Alvarez: Viajar hacia adentro, crear nuestra realidad y lograr lo que deseamos

Desde siempre he pensado que la mente, las emociones y el inconsciente tienen mucho que ver con nuestra salud en general. Por años lo he dicho en la TV, columnas y redes. El consultorio me hizo ver claramente que si los científicos y los médicos no entienden esto, difícilmente podrán sanar.

La medicina, en general, no sana, solo controla síntomas. Los antibióticos y los cirujanos pueden acercarse a sanar. Lo demás es “buche y pluma, no más”. Sin células madres no sanamos: las dejó Dios en nuestro cuerpo para regenerar lo que se dañe.

El Dr. Skupin y yo hemos hablado mucho sobre esto. Quizás él no crea tanto como yo en el poder de la mente, las emociones, el amor y el inconsciente, pero sí cree firmemente en que los seres humanos deciden morirse, y nadie los saca de esa idea hasta que lo logran. Años de trabajo en cuidados intensivos, viendo gente morir, hace ver cosas como las que yo veía en mi consulta como psicóloga.

Cuide sus pensamientos y sus palabras. Ambas son energía, y los seres humanos somos energía. La energía no se destruye, solo se transforma. Use su energía y su poder mental para lograr lo que desea.

La terapia familiar vuelve a confirmar cómo nuestros antepasados siguen hablándonos al oído desde el cielo. He tratado a familias donde se puede ver claramente cuándo comenzó el conflicto y cómo esos resultados y conductas se van pasando de una generación a otra. Si alguien no para esa bola de nieve que corre detrás de nosotros, somos aplastados. No solo nosotros, sino nuestros hijos, nietos, etc. repiten una y otra vez códigos aprendidos en la familia.

La hipnosis me acabó de abrir los ojos, pero la Programación Neurolingüística (PNL) me retó y yo la reté. Mi tesis de grado para el master en PNL fue visualizar con detalles algo que anhelaba con fuerza. Era muy difícil, pero lo más importante es “no dudar, no darse por vencido y creer con fe que lo voy a lograr”. Mi meta era entrar en una cadena hispana para educar a todos los latinos del mundo, y lo logré.

Visualice con detalle lo que quiere. Si medita o entra en autohipnosis, mucho mejor. El mensaje llega al inconsciente más fácilmente si está concentrado y relajado. Hoy más que nunca tenemos que ir hacia adentro, crear nuestra realidad y lograr lo que deseamos. Se puede. Solo necesitamos fe y nunca dudar. Nuestra mente inconsciente no cree en la realidad, tampoco entiende la palabra “no”. El cielo es el límite.

