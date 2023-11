Donald Trump: Errores de la administración de Joe Biden pueden llevar a la Tercera Guerra Mundial

El expresidente estadounidense Donald Trump advirtió que los errores cometidos por la administración del actual mandatario Joe Biden podrían ocasionar la Tercera Guerra Mundial. El republicano enfatizó que durante su gestión no permitió que se presentaran conflictos como los que ocurren entre Ucrania y Rusia e Israel y Hamás.

“No me gusta decir esto, pero tengo que decirlo: (bajo mi gobierno) esto nunca hubiera ocurrido”, afirmó el político en una entrevista con Univisión, en la que afirmó que él tenía una buena posición ante Irán, que presuntamente financia organizaciones terroristas.

“Nosotros estábamos a cargo de hacer que Irán cumpliera con las cosas; Irán no tenía un centavo, estaba en quiebra cuando yo era presidente. Irán, que supuestamente es tan hostil, nos respetaban y yo los respeto a ellos, pero yo quería llegar a un acuerdo: no pueden tener armas nucleares. Las armas nucleares son la mayor amenaza en este mundo”, manifestó.

Donald Trump expresó su desagrado por los discursos de Joe Biden en los que habla de un acuerdo verde porque, según considera, no es un tema tan importante como la amenaza de que en algunos países “hay locos” que controlan “el arma más poderosa de la historia”.

“Es el mayor problema para mi país, para todos los otros países. Esto es aniquilación. Y tenemos a un hombre a cargo que no tiene concepto de lo que está haciendo. Él es extremadamente incompetente. Irán no lo podía hacer conmigo, estaban en bancarrota”, expresó.

“El presidente Erdogan dijo el otro día que estaba disgustado con Israel. Eso no es bueno. Tengo que decir que esto nunca hubiera ocurrido conmigo, si yo hubiera sido presidente y tuviéramos en la administración de Trump, esto hubiese sido imposible. Teníamos un acuerdo con Irán, ellos no tenían los fondos para hacer lo que están haciendo ahora”, agregó.

¿Estaba preparado Israel para el ataque de Hamás?

El exmandatario, que compite en el Partido Republicano por la candidatura para la Presidencia de Estados Unidos, indicó que cosas como el inesperado ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre pueden ocurrir, aunque sorprende porque el Estado israelí cuenta con buen servicio de inteligencia.

“Pero las cosas así pueden ocurrir, no se le puede echar la culpa (al primer ministro Benjamín Netanyahu). Lo principal va a ser qué va a ocurrir de aquí en adelante. Yo sé que muchas personas están estudiando esto. (Los terroristas) lo mantuvieron en secreto, supuestamente no usaban la internet, no usaban el teléfono, lo hacían al antaño, con papel y con mensajeros. Pero el gran problema es qué va a ocurrir, cómo es que esto va a terminar”, consideró.

Donald Trump enfatizó que el conflicto debe tener un fin, pero se mostró seguro de que el gobierno de Joe Biden no lo logrará.

“El problema que yo tengo es que la administración de Biden está haciendo tantas cosas mal hechas y tiene tanto poder… este país tiene tanto poder sobre el mundo si sabe cómo usarlo. Y esto pudiera, en la manera que lo están haciendo, incluyendo la guerra en Ucrania, terminar en una situación muy mala, para todo el mundo. Pudiera terminar en la Tercera Guerra Mundial”, alertó el exmandatario.

Irán “estaba en quiebra”

Irán, según Trump, ganó en los últimos años con el petróleo más de $100,000 millones de dólares.

“Con nosotros no obtuvieron ni un centavo, yo le decía a todos que si compraban petróleo de Irán no iban a tener petróleo de Estados Unidos y pararon. Irán estaba en quiebra, lo digo respetuosamente, pero estaba en quiebra, hubo muchos problemas con Hezbollah, todos se quejaban porque no estaban obteniendo dinero. Eso fue algo bueno. Ahora Irán está repleta de dinero, de efectivo, yo creo que mucho más que $100,000 millones de dólares”, dijo.

El empresario afirmó que el atentado “fue horrible” y que alcanzó los niveles de brutalidad.

“Y va a empeorarse porque no hay nadie de Estados Unidos que sea el líder, nadie está resolviendo esto, hay que poder, hay que dirigir y nadie está dirigiendo. Irán está a cargo de esto, solamente los tontos dirían que eso no es cierto. Son muy inteligentes, capciosos, que la piensan bien, y esto tiene que terminar, pero la historia dice que nunca ha habido odio como este”, expresó.

