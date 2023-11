Donald Trump: Lo que hizo Biden con la frontera de Estados Unidos es una desgracia y una vergüenza

Las políticas del presidente demócrata Joe Biden en la frontera de Estados Unidos con México han sido “una desgracia y una vergüenza”, afirmó el exmandatario republicano Donald Trump. Aseguró que en el año 2016 incluía la situación fronteriza en sus discursos de campaña porque en ese entonces estaba desatendida, un problema que, aseguró, solucionó.

“Yo la solucioné (la frontera) tan bien, era tan buena. Tuvimos tan buen resultado con esto que yo no podía hablar (de eso) en la próxima elección. Yo dije: ‘quiero hablar sobre la frontera’ y me dijeron: ‘nadie está escuchando porque ya lo solucionaste’. Y me dije a mí mismo: ‘hiciste algo increíble, arreglaste la frontera, has hecho algo tan bueno, la frontera más segura”, manifestó.

Trump, que aspira la reelección, insistió en una entrevista con Univisión que Estados Unidos tuvo bajo su gobierno la frontera más segura en toda su historia. Señaló asimismo que enfrentó el narcotráfico, el tráfico humano y otros delitos que ocurren en los límites fronterizos con México.

“Y ahora tenemos la frontera más insegura porque lo que ha hecho Biden en la frontera es una desgracia, es una vergüenza, ni siquiera es creíble. Uno diría que hacer algo así es porque eres ignorante u odias el país. Personas de muchos países vienen. Están ocurriendo cosas malas, entrando muchos terroristas, no estaba ocurriendo eso antes”, advirtió el expresidente.

Donald Trump: Impedí la entrada de terroristas

Donald Trump, favorito en las encuestas republicanas, recordó que aplicó cláusulas que jamás se pensaron que serían empleadas, aunque sirvieron para que los terroristas no pudieran entrar a Estados Unidos. De hecho, en sus últimos discursos, como parte de la campaña para la primaria del Partido Republicano, ha prometido que las retomará, como la prohibición de entrada de musulmanes.

En la entrevista, el empresario destacó también que los migrantes venezolanos y nicaragüenses “son gente muy buena”, pero destacó que todos tienen que entrar legalmente al país.

“Podemos trabajar rápidamente, podemos hacerlo rápidamente, pero tienen que entrar legalmente. Estamos haciéndolo con Cuba, las personas entran legalmente. En estos momentos está viniendo a través de México el grupo mayor de personas; las caravanas, están pasando por México. Las caravanas mayores que jamás he visto que van a entrar a Estados Unidos”, expresó.

El republicano dijo que el gobierno de Joe Biden no puede permitir que eso ocurra y rechazó que los líderes de países de América Latina estén presuntamente enviando a Estados Unidos a las “peores personas” que tienen. Mencionó los casos de Mara Salvatrucha y otras organizaciones delictivas.

“Están entrando buenas personas, pero también asesinos y criminales que pasan por México. Yo los detuve y trabajamos con México. Los detuve rápidamente, pero ahora están entrando por centenares de millares”, aseguró.

