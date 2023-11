Megan Rapinoe entre lágrimas en último partido profesional: “Estoy muy orgullosa de toda mi carrera”

La legendaria futbolista estadounidense Megan Rapinoe se despidió este sábado del fútbol profesional entre lágrimas y con una lesión que lamentablemente sufrió en los primeros minutos de la final de la NWSL entre el Gotha y el OL Reign, equipo de Rapinoe.

“Definitivamente no es como me había imaginado este último partido… Estoy bastante segura de que me he roto el tendón de Aquiles”, dijo Rapinoe a la cadena CBS Sports.

El Gotham se llevó su primer título de la NWSL al derrotar por 1-2 al OL Reign gracias a la española Esther González, que marcó el segundo y definitivo gol para las neoyorquinas.

“Estoy orgullosa de nuestro grupo (del OL Reign), obviamente lo dieron todo. El Gotham se lo merece mucho (el título), han tenido un gran año. Y simplemente gracias a todos los que estuvieron en este viaje durante todo este tiempo. Ha sido increíble. Quizá solo al margen de esto, no lo habría escrito de manera diferente. Estoy muy orgullosa de toda mi carrera y realmente agradecida por todo lo que me ha dado”, agregó Rapinoe.

Doble campeona del mundo con EE.UU., oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Balón de Oro de 2019, Rapinoe se retira del fútbol por la puerta grande.

Por otro lado, el Gotham completó una gesta admirable con este trofeo, ya que en 2022 fue el peor equipo de toda la liga.

