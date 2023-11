Anthony Joshua y Deontay Wilder ya tendrían rivales para diciembre

Los boxeadores Otto Wallin y Joseph Parker serían los elegidos para poder enfrentarse contra Anthony Joshua y Deontay Wilder en la mega cartelera que se llevará a cabo el próximo 23 de diciembre en Arabia Saudita con la intención de darle un gran cierre boxístico al año 2023 con algunos de los mejores pugilistas del mundo en los cuadriláteros.

Esta información la dio a conocer el periodista Dan Rafael en el portal web Fight Freaks Unite, donde también reveló que estaría entre los boxeadores presentes en esta cartelera el ruso Dmitry Bivol para poder buscar su última victoria del año.

“El ex campeón unificado, Anthony (Joshua) pelearía con Otto Wallin en la pelea estelar del PPV. Y el ex campeón CMB, (Deontay) Wilder se enfrentaría al ex campeón OMB, Joseph Parker, en la co estelar, según revelaron a Fight Freaks Unite, fuentes con conocimiento de la negociación”, detalló en el texto.

“También hay varias peleas notables en diversas fases de negociación para el evento. Incluyendo al campeón semi pesado de la AMB, Dmitry Bivol, de Rusia, quien probablemente se enfrentaría a Richard Rivera, cuya única derrota fue una decisión dividida contra el ex campeón en tres divisiones, Badou Jack, dijeron fuentes a Fight Freaks Unite”, agregó el periodista.

Otto Wallin sería el rival de Anthony Joshua en esta mega cartelera disputada en Arabia Saudita, mientras que Joseph Parker sería el contrincante de Deontay Wilder.

La mega cartelera en territorio de Oriente Medio ocuparía el lugar que estaba destinado para el enfrentamiento entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk, quienes habían firmado para enfrentarse por el campeonato mundial indiscutido de los pesos pesados; a pesar de esto el combate se cayó debido a al fuerte desgaste que representó para Fury el combate contra Francis Ngannou disputado hace un par de semanas y que apenas pudo ganar por decisión dividida.

Sigue leyendo:

–Dinorah Santana lanza duras declaraciones contra Dani Alves: “Para mí ha muerto”

–Tragedia en Ecuador: Mueres aficionados del Emelec tras ataque armado en Guayaquil

–Grandes Ligas: Juan Soto sería cambiado de los Padres antes del arranque de la temporada 2024