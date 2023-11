Dinorah Santana lanza duras declaraciones contra Dani Alves: “Para mí ha muerto”

La situación que enfrenta Dani Alves luego de haber anunciado que efectivamente mantuvo relaciones sexuales con una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona no deja de empeorar para el futbolista y ahora su antigua esposa decidió darle un duro golpe al lateral que complicaría su estadía en prisión.

Lo que sucede es que la madre de los hijos de Dni Alves realizó unas declaraciones que fueron difundidas por el programa ‘Fiesta’ sobre la actualidad de la antigua estrella del FC Barcelona y de los Pumas de la UNA; a esto respondió de una manera contundente sobre que no le interesa saber nada más de su vida.

“Fue el 6 de mayo cuando entré con los niños a prisión la última vez que lo vi. No me ha llamado más, desapareció. Pero no me importa ni me interesa. Eso me hizo dar cuenta que nos utilizó cuando estaba pidiendo la salida de prisión. Nos utilizó desde que llegamos y luego nos ignoró completamente, pero más a sus hijos”, expresó Santana.

“Yo sabía lo que debía decir cuando llegara al aeropuerto y cuando salía de la cárcel con los niños (a la prensa). Estaba en un grupo de WhatsApp en el que había gente de prensa y abogados. Ellos me decían lo que yo tenía que decir. Me aprendí todo lo que tenía que decir, eso surgió de la defensa porque su mujer estaba muy dolida por la infidelidad y lo quería dejar. Nadie lo podía defender y, ¿quién lo iba a defender? Su familia. Él ya no tenía credibilidad. Entonces, Dinorah lo defiende”, agregó.

Para finalizar, Dinorah Santana habló sobre su actual condición de salud y detalló que para ella Dani Alves ha quedado totalmente descartado de su vida con la finalidad de no sufrir mayores daños personales.

“Estoy con medicación y para mí, él ya ha muerto. Lo que quiero es que me deje a mí y a los niños en paz. Que arregle su vida y cuanto antes que salga de la cárcel, mejor vivirán mis hijos. Imaginarse que su padre puede ser un violador no es nada fácil”, concluyó.

