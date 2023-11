¿Harden será el problema? 76ers ganaron su octavo juego consecutivo y los Clippers van en caída

Los Philadelphia 76ers parecen que no echan de menos a James Harden y toda la novela que se armó y este domingo sumaron su octava victoria consecutiva al derrotar a los Indiana Pacers por 137-126.

Con una exhibición del base Tyrese Maxey, quien se fue con 50 puntos anotados, los 76ers se mantienen en el liderato de la Conferencia Este de la NBA con ocho juegos ganados y un solo revés en el primer partido de la temporada ante los Milwaukee Bucks (118-117).

Maxey se destacó con 50 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, mientras que el pívot camerunés Joel Embiid sacó su séptimo doble-doble consecutivo, en esta ocasión con 37 puntos y 13 rebotes, además de siete asistencias.

De esta forma, los de Philadelphia se convirtieron en el mejor equipo de la liga en este arranque de temporada sin James Harden, quien no la está pasando mejor en su nueva casa, Los Angeles Clippers.

¿Acaso Harden será el problema?

Harden dijo recientemente en su rueda de prensa introducturia como jugador de los Clippers, que no es “un jugador de sistema, soy el sistema”.

Lo cierto es que el sistema no parece no estar funcionando en Los Angeles ya que un equipo conformado por estrellas como Paul George, Kawhi Leonard y Russell Westbrook, es preocupante un 3-6 de récord en el inicio de la campaña de la NBA.

Harden promedia 13.5 puntos, cinco rebotes y 4.2 asistencias en cuatro partidos jugados con unos Clippers que perdieron este domingo ante los Memphis Grizzlies con marcador de 101-105. Cabe destacar que los Grizzlies tienen récord de dos partidos ganados y ocho perdidos.

Brian Demaris, exejecutivo de la NBA y actual analista de televisión dijo recientemente en la cadena Bally Sports que Harden es “claramente el problema”.

“Si no funciona este año, en este sistema, con este equipo, entonces vas a señalar a todos los demás y entonces vas a volver a casa y vas a querer ser traspasado a otro equipo y no quedará nadie. Porque James, tú no eres la ‘Barba’, tú no eres el sistema, tú eres el problema”, aseguró el presentador.

