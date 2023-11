Alaïa extraña a Adamari López y revela la fecha del reencuentro tras su madre estar fuera de Miami

Hace pocas semanas se conoció el regreso de Adamari López a la pantalla chica, luego que en el mes de abril la despidieran de Telemundo. Sin embargo, finalizando octubre tuvo que tomar sus maletas y abandonar Miami, puesto a que tuvo que viajar a para comenzar con las grabaciones de su nuevo proyecto.

Han pasado 15 días y su hija Alaïa Costa López se encuentra viviendo momentáneamente con su padre Toni, ya que la madre por compromisos laborales no la puede tener, hecho que sin duda mantiene un poco triste a la niña de 8 años, y es que manifestó que la extraña.

La primogénita de la puertorriqueña reveló a Mezcal TV que será el próximo 17 de noviembre cuando vuelva a compartir con su madre, por lo que se encuentra muy entusiasmada de que llegue la fecha y así disfrutar juntas.

A su vez, el bailarín español declaró al medio de comunicación que Adamari pese a la distancia se ha mantenido bastante cercana y es que gracias a la tecnología no han perdido el contacto: “Así es, pero aparte ella todos los días llama por la mañana, de camino a la escuela, y siempre estáis en contacto. Pero me imagino que la extrañas ya”.

El instructor de zumba reafirmó la fecha en la que ambas se reencontrarán, al tiempo que le dijo a su hija que lo más importante es disfrutar cuando se vean: “Son momentos en los que están, pues bueno fuera, muy lejos, pero ya el 17 se van a ver, van a estar muchos días juntas, ¿eh? Así que ahí aprovecháis”.

Mezcal TV también reseñó que: “Yo tengo muchas clases, muchos viajes, yo sé que ellas se van para Puerto Rico a despedir el año”.

Alaïa dijo que desea una tabla de surf y juguetes para Navidad, por lo que su padre le dijo: “Yo sé cuál es, vamos a tomar nota para que Santa te lo traiga. Yo le voy a decir que te has portado muy bien, que has hecho todas tus tareas, que has sido una niña súper aplicada, que has marcado muchos goles y eso él todo lo está viendo y seguramente te traiga esa tablita”.

