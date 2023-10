Adamari López se despide de Miami y con 12 maletas se marcha a grabar su nuevo proyecto

Adamari López está de regreso en la industria del entretenimiento, Telemundo la dejó ir pero no por esta razón su carrera quedo truncada, nuevas oportunidades han llegado a su vida de la mano de TelevisaUnivision, pero este nuevo proyecto la ha llevado a dejar Miami por un tiempo y para despedirla rumbo a su nueva aventura laboral, vimos llegar al aeropuerto a las cámaras del programa matutino de Univision, “Despierta América”.

Astrid Rivera llegó con micrófono en mano para conversar con Adamari, quien le dijo estar muy contenta con esta nueva etapa de su vida.

“Un proyecto que no he hecho nunca, es muy bueno”, dijo Adamari cuando Rivera le preguntó sobre su nuevo trabajo. “Lo vamos a disfrutar mucho, es para la familia, es divertido. No creo que lo hayamos visto en los Estados Unidos”, añadió Adamari López, quien no pudo ser más específica por razones, obvias, y es que TelevisaUnivision aún no ha confirmado en qué consiste el nuevo proyecto.

Sobre la separación con su hija Alaïa, Adamari declaró que su hija está contenta con esta nueva oportunidad, porque sabe que su mamá ama su trabajo. “Orgullosa de saber que su mamá es una persona productiva. Se siente tal vez con un poquito de temor porque mamá va a estar mucho tiempo fuera de casa…”, contó la ex conductora de “Hoy Día” de Telemundo. Agregó, además, de que Alaïa también viajará pronto para acompañarla allá donde se encuentre grabando este nuevo compromiso laboral.

Por ahora sólo hay que esperar para conocer con exactitud cuál será el nuevo proyecto y con qué productor estará trabajando esta conductora de televisión que conoció el mundo de la fama gracias a la actuación con telenovelas importantísimas y de mucho éxito en México como fueron “Amigas y Rivales” y “Locura de Amor” entre otras.

