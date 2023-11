Francisca y la tierna historia que existe tras el video bailando bachata con su esposo

La presentadora de televisión Francisca hace algunos días compartió en la red social de la camarita un video donde sale compartiendo con su esposo Francesco Zampogna un momento muy especial. En el audiovisual se pueden apreciar bailando bachata, debido a que estaban tomando clases para mejorar.

“Ustedes vieron mi video bailando bachata con mi esposo, que por cierto muchas me estaban diciendo y muchos que yo estaba tiesa, que le demuestre cómo es que un dominicano baila bachata. Señores, cálmense pueblo, estábamos en una clase de baile y por eso era que íbamos marcando los pasos que nos estaba diciendo la instructora”, comenzó relatando sobre esa vivencia que tuvo junto a su pareja.

“El miércoles de la semana pasada yo recibo un mensaje de mi esposo invitándome a salir, yo me lo encontré super raro porque regularmente uno no sale los miércoles, sobre todo yo que tengo un horario de trabajo diferente donde me tengo que levantar de madrugada y como que no tengo básicamente como vida social durante los días de semana porque trato de dormir temprano y toda la cosa… Lo primero que llega a la cabeza es ‘pero y con quién vamos a dejar al niño y por qué voy a salir'”, continuó diciendo.

La dominicana manifestó que tenía un sentimiento de culpa por no quedarse con su hijo Gennaro, aunque prefirió calmarse y darse un tiempo para compartir junto a esa personita especial.

“Él me lleva a esta clase de baile y fue muy chulo porque subimos y él mismo dice ‘vamos hoy a aprender a bailar bachata’. Yo obviamente sé bailar bachata, yo considero que él baila bachata también, pero el caso es que queremos o él más también perfeccionar porque nosotros somos de la pareja que vamos a la boda o a cualquier fiesta que nos inviten y no paramos de bailar, a nosotros nos gusta bailar, salga como salga el baile nosotros siempre bailamos”, agregó en un video subido a Facebook.

La conductora Francisca y Francesco Zampogna están esperando la llegada de su segundo hijo. / Mezcalent.

“A lo que voy con este video es para que ustedes vean la importancia de también dedicarse su tiempo con la pareja, porque yo creo que a veces nos sentimos tan culpables hasta de irnos con nuestro esposo o de dedicarnos un tiempo a nosotros mismos cuando llegan los hijos, entonces yo he aprendido que la salud mental, la salud emocional de mis hijos, ahora con Franco que viene en camino, va a depender mucho de lo saludable que esté la relación mía y de su papá”, añadió.

