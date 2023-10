Francisca y Raúl González se disfrazaron de Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine

Cada 31 de octubre en Estados Unidos se celebra el Halloween, una fecha en donde las personas ponen a prueba su creatividad para los disfraces que van a usar. Por ello, en el programa ‘Despierta América‘ los conductores del espacio de entretenimiento destacaron con los vestuarios que se pusieron este día y entre ellos están Raúl González y Francisca.

La dominicana y el venezolano interpretaron a la cantante Yailin ‘la viral más’ y el rapero Tekashi 6ix9ine y es que no solamente se enfocaron en la ropa, también en el colorido cabello que ambos están acostumbrados. A su vez, no fue lo único porque Raúl también tuvo varios de los tatuajes del personaje que estaba interpretando.

En una oportunidad la intérprete de ‘Narcisista’ se llegó a pintar la melena de varias tonalidades, tal y como lo llevaba puesto su “colaborador”. Por ello, el equipo de producción del matutino de Univision no perdió la oportunidad de ponerle un peluca igual a ella.

Los conductores de televisión Francisca y Raúl González resaltaron con su vestimenta para este martes. / Foto: Mezcalent.

Daniel Hernández, nombre real del rapero, de manera constante presume la cantidad de dinero que tiene, y mucho de ello lo deja saber a través de las redes sociales y regalos que en diversas ocasiones va realizando, siendo así como ambos presentadores de televisión simularon que tenían lingotes de oro y dólares en sus manos.

Televidentes reaccionan al vestuario de Raúl González y Francisca

“Muero con Yailin como en el limbo”, “Francisca es el final”, “Qué horror celebrando la muerte y en unos días en ese mismo escenario celebran día de acción de gracias, me pregunto a quién van a dar gracias”, “Jajajajajajaja el de Yailin y 69 los imitaron igualitos”, “Francisca no es fácil, team Yailin”, “Supongo el embarazo es “los rumores de Yailin'”, “Me encaro la pancita de Francisca Jajajajajaja les quedó brutal”, “Cómo he reído con Raúl”, fueron algunas de las reacciones registradas en la publicación de la cuenta de Instagram del programa.

Los presentadores de ‘Despierta América’ interpretaron a destacadas personalidades del mundo del entretenimiento. / Foto: Mezcalent.

