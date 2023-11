Secuestraron a 22 migrantes venezolanos en México: piden $10,500 dólares por tres de ellos

Un grupo de 22 migrantes venezolanos fue secuestrado en México hace al menos dos semanas, pero recién sus familiares pudieron confirmar que están presuntamente bajo el control de grupos criminales que operan en ese país y se aprovechan del desespero que atraviesan los extranjeros en su intento de llegar a Estados Unidos.

Los familiares, indicó el medio venezolano Diario de Los Andes, denunciaron el 6 de noviembre la desaparición de las personas, que salieron de la localidad de Puente Real, en la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Pero Samira Gutiérrez, familiar de tres de las víctimas, confirmó el lunes 13 de noviembre que el grupo está secuestrado y que los raptores les están exigiendo $10,500 dólares por dejar en libertad a su hermana Karilín, quien se encuentra junto a su esposo Jean Carlos Jácome y su pequeño hijo Jean Gregorio Jácome Gutiérrez, quien tiene 8 años.

La mujer dijo que le han pedido ayuda a las autoridades de México y de Venezuela, pero no han recibido respuestas. Por eso, han extendido su petición a los migrantes venezolanos que están en el mundo para poder recaudar esa cantidad de dinero porque, aseguró, no cuentan con los recursos económicos ni con propiedades que puedan vender para conseguir el dinero.

“Mi hermana está secuestrada en México”, afirmó Samira según citó el diario venezolano.

“La realidad es que nos están pidiendo demasiado dinero, $3,500 dólares por cada uno. Acudo a la generosidad de todos los que nos puedan ayudar para nosotros poder pagar y que a mi hermana, a mi cuñado y a mi sobrino los puedan liberar. Nosotros como familia no contamos con los recursos económicos necesarios para poder hacer esto”, expresó.

La familiar también dijo que espera que el resto de los migrantes venezolanos secuestrados (19) sean puestos en libertad.

“Es evidente que no tenemos los recursos para nosotros pagar ahora esta atrocidad. Solamente Dios sabe el dolor, la angustia y el sufrimiento que, como familia, estamos pasando día a día; y la impotencia de no poder hacer nada porque no tenemos los recursos”, añadió.

El medio digital venezolano no señaló cómo Samira logró comunicarse con sus familiares ni aclaró en qué zona de México fueron raptados.

La afectada dijo que su hermana, cuñado y sobrino, así como el resto de los extranjeros, salieron de Venezuela porque buscan mejores condiciones de vida, que no existen en su país debido a la aguda crisis humanitaria que atraviesa desde hace años. Por eso, destacó, no es posible pagar la cantidad de dinero que están exigiendo los captores.

