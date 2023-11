VIDEO: Anthony Hopkins causa revuelo en redes bailando desde su cocina

El actor Anthony Hopkins sorprendió a sus seguidores con un video que filmó desde su cocina y causó revuelo en redes sociales con un baile casero a ritmo de rumba.

A sus 85 años, el británico demostró que continúa con una gran vitalidad y alegría. Con una sonrisa y un look total black de ropa cómoda y holgada, Hopkins movió los brazos y las caderas al ritmo de la rumba, en medio de su cocina. En el video casero, se observó que el protagonista de “The Silence of the Lambs” (1991) tenía intención de preparar un plato italiano.

“¿Te gusta cómo bailo la rumba?”, escribió el actor. Y agregó: “Vibras de domingo”. En el video, Anthony Hopkins apareció bajo el ritmo de “Mambo italiano”, del autor Bob Merrill y en esta ocasión interpretada por Dean Martin.

La publicación, que el propio protagonista compartió en sus perfiles de las redes sociales, acumuló más de 10.5 millones de reproducciones en TikTok en apenas 24 horas y 1.6 en Instagram. Además, los fanáticos del actor de Hollywood inundaron de cientos de elogios su publicación.

“Nunca dejes de ser tan maravilloso”, destacó el también actor británico Sean Maguire. “¿Hannibal Lecter en la cocina? ¿Bailando?”, expresó sorprendido un seguidor. “El mejor del mundo”, advirtió otro. “Alegra el alma. Es un placer verlo tan feliz y tan divertido”, agregó un tercero.

