Anthony Hopkins conquista las redes bailando merengue

Anthony Hopkins conquistó las redes sociales recientemente con un video en el que aparece bailando al ritmo de ‘Tu Sonrisa’, la famosa canción de merengue que interpreta el puertorriqueño Elvis Crespo.

El actor de 83 años se puso a bailar en lo que pareciera la entrada de su casa, vestido con una camisa de flores, lentes oscuros y un short rojo; moviendo los hombros y dando palmadas antes de decir: “I’m colombian (soy colombiano)”, generando rápidamente aprobación entre todos los usuarios de internet.

Al parecer, nadie le informó a Anthony que la canción no es del país que mencionó muy alegre, aun así muchos de sus seguidores creen que este es, probablemente, el mejor video del 2021 y hasta el mismo Elvis celebró el ritmazo que manejó.

“¡Eh la cosa!, Bendiciones”, le escribió Crespo bajo el clip que ya obtuvo más de un millón de reproducciones en Instagram. Comentario al que Hopkins no dudó en contestar sugiriéndole que continuara haciendo más música.

Tal parece que el actor ha buscado la manera de mantenerse activo en esta época de pandemia que azotó mundialmente, y lo hizo uniéndose a la plataforma del momento de videos cortos. Anteriormente ya había presentado un baile al ritmo del rapero Drake, así como imitando algunos papeles pasados de los actores Stallone y Schwarzenegger.

#Drake I’m late to the party… but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 7, 2020