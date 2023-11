Denuncian a Neymar Jr. por no haber pagado liquidación a una ex empleada brasileña en Francia

Neymar Jr. parece no haber dejado atrás por completo su vida en Francia, y es que este miércoles se conoció que una ex empleada lo denunció por no haberle pagado la liquidación tras haber prescindido de sus servicios luego de que esta diera a luz a su cuarto hijo. La mujer de origen brasileña asegura que trabajaba sin tener días libres