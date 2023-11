Gareth Bale aconseja a Jude Bellingham sobre el Real Madrid: “Asegúrate de hablar español”

El galés Gareth Bale sabe bien lo que es no saber adaptarse a un nuevo país y a un nuevo idioma, por lo que aconsejó al inglés Jude Bellingham sobre su nueva etapa como jugador del Real Madrid de La Liga de España, donde lleva 10 goles en 11 partidos.

El exjugador del Real Madrid le dijo a Bellingham y que “hable con la prensa” y que aprenda español para que pueda tener un mayor éxito en el club merengue.

“El mejor consejo que puedo darle es que juegue al juego del Real Madrid, porque si no lo haces y haces lo que quiere la prensa, te conviertes en una marioneta y recibirás muchos palos. En el Real Madrid hay muchos galácticos que actúan como galácticos, que juegan al juego de estar en el Real Madrid, quizás por eso para mí fue como una cuesta abajo”, dijo Bale en el programa “A League of Their Own”.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El consejo viral de Gareth Bale a Jude Bellingham



👀"Tienes que jugar al juego del Madrid fuera del campo: hablar tras los partidos, hacerlo en castellano…ser como una marioneta"



😯"Yo no quise hacerlo y por eso me atacaban"pic.twitter.com/vCW5r9sYAV — Radio MARCA (@RadioMARCA) November 15, 2023

“Habla después de los partidos y asegúrate de que hablas en español, haz esa clase de cosas”, añadió el exjugador galés.

Bale, que pasó ocho temporadas en el Real Madrid, reflexionó sobre el inicio de temporada del centrocampista inglés, usando su experiencia en Madrid para darle un par de consejos a Bellingham.

“Yo no quería hacerlo, solo quería jugar al fútbol, irme a casa y por eso me lo pusieron más difícil y me atacaron más. Mi consejo sería que sinceramente jugara al juego del Real Madrid fuera del campo”, sentenció Bale

