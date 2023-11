Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 16 al 22 de noviembre

“Lo Preciso” en Repertorio Español

Repertorio Español ( 138 East 27th Street, New York) presenta “Lo Preciso”, el show de flamenco del malagueño Rafael Ramírez. Es un espectáculo que, dancísticamente, consigue el virtuosismo en un intento constante de alcanzar esa perfección a través de las diferentes relaciones del intérprete con los músicos. Pasa de una fusión perfecta de todos con todos, al entendimiento nulo. Y?¿qué es la perfección para cada uno? ¿Tenemos el mismo concepto? ¿La necesitamos? ¿La buscamos obsesivamente en la vida cotidiana? Obtenga las respuestas en el show, a presentarse desde este jueves 16 al domingo 19 de noviembre. Boletos: https://repertorio.nyc.

Foto: Rafael Sánchez de Repertorio Español

Freily eL F’ en el Atrium

La serie ¡VAYA!, que rinde homenaje a las ricas tradiciones de baile y música latina de Nueva York, trae este viernes 17 de noviembre a Freily eL F’, una voz vibrante del merengue contemporáneo. Criado en un hogar dominicano, Freily comenzó a tocar tamboras y congas cuando tenía solo cinco años, obteniendo un profundo y temprano amor por los ritmos tradicionales del Caribe. Después de unirse a su primera banda en la adolescencia, su ascenso como productor y artista ha sido constante, con colaboraciones destacadas junto a favoritos de la industria como Toby Love y Mala Fe. Para su debut en el Lincoln Center, estará acompañado por una banda completa para celebrar el lanzamiento de su álbum de 2023, “Unplugged Volume 1”. Gratis. A las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium (61 W 62nd St). Información: https://www.lincolncenter.org/series/lincoln-center-presents/freily-el-f-342

Foto: Lincoln Center

“Más que Flamenco” en el Instituto Cervantes

No se pierda la oportunidad de ver al bailaor de renombre mundial David Morales interpretando su último espectáculo “Más Que Flamenco”. El show tendrá lugar este viernes 17 de noviembre en el Instituto Cervantes. Este evento especial rinde homenaje a los brillantes maestros del pasado del flamenco, al tiempo que explora la belleza artística del estilo de danza español. Morales estará acompañado por los guitarristas de flamenco Salvador Andrades y Gaspar Rodríguez, los cantaores Juan Fariña y Delia Membrive, y el percusionista Guillermo Ruiz. A las 7:00 pm, en el 211 East 49th Street, Manhattan. Más información y entradas: https://nyork.cervantes.es.

Foto: Instituto Cervantes/Marcos Moreno

Concierto de Yordano en Queens

Este viernes 17 de noviembre, Yordano, uno de los artistas más influyentes de Venezuela y Latinoamérica, subirá de nuevo a los escenarios para ofrecer un show en íntimo con un trío de excelentes músicos. “Yordano: Vivir para Cantarlo es el nombre del espectáculo que marcará el reencuentro con su público de Nueva York, quienes escucharán las canciones emblemáticas en la destacada carrera del artista que suma más de cuatro décadas y le ha convertido en una figura que ha trascendido generaciones con la poesía de sus letras. En el Queens Theatre (14 United Nations Ave South Flushing Meadows-Corona Park- Queens). Puertas abren a las 7:00 pm. Entradas: https://queenstheatre.org/event/yordano.

Cortesía del artista

Luna Park estrena su “Frost Fest”

Por primera vez en su histórica trayectoria, Luna Park en Coney Island está prolongando la emoción del verano a los fríos meses de invierno con su nueva celebración navideña, Frost Fest, que comienza este sábado 18 de noviembre y se extiende hasta el 7 de enero de 2024. Después de celebrar su 120ª temporada, el parqueofrecerá a los visitantes una experiencia llena de actividades invernales, como una pista de patinaje, algunas atracciones y juegos seleccionados, luces y decoraciones navideñas, fotos con Santa, compras navideñas y opciones de comida festiva. 1000 Surf Avenue, Brooklyn, NY 11224. Información y boletos: https://lunaparknyc.com/frostfest.

Foto: Luna Park

Tributo a ABBA en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts presenta “Arrival from Sweden”, una de las bandas tributo a ABBA más populares y exitosas del mundo. Celebrado como lo más parecido que jamás verás a la banda original, este grupo captura su espíritu nórdico con voces sensacionales, arreglos impresionantes e increíbles trajes. Fundado por Vicky Zetterberg en Gotemburgo, Suecia, Arrival from Sweden ha agotado entradas en arenas y lugares de todo el mundo desde 1995 y ha realizado giras en más de 70 países, incluyendo 86 en los Estados Unidos. Este sábado, 18 de noviembre a las 8:00 pm. En 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Boletos: https://www.lehmancenter.org/events/abba-tribute.

Foto: Lehman Center

Cancamusa llega a Nueva York

La cantante y baterista chilena Cancamusa, quien promociona su segundo álbum de estudio “Amor Minimal, con temas como “Sin miedo a la profundidad”, “Garza”, “Prometimos no hablar”, “Una Noche Que Nunca Termina” y “Horas Contigo”, entre otros, se estará presentando en Casa Mezcal (86 Orchard Street New York, NY 10002) este sábado 18 de noviembre, como parte de su tour promocional Amor Minimal, con el cual ha recorrido distintas ciudades de México, Chile, Argentina, España, próximamente Perú y Estados Unidos. La artista mostrará su sonido melódico, y romántico, con canciones que transitan por las distintas fases del amor. A las 8:00 pm. Entradas: https://www.eventbrite.com/e/cancamusa-selinesoficial-tickets-706957949257

Foto: Cortesía de la artista

Concierto Flamenco en el Museo de Brooklyn

Este sábado 18 de noviembre a las 2:00pm, la Brooklyn Conservatory Community Orchestra estrenará un “Concierto Flamenco” escrito por el compositor y guitarrista clásico español Vicente Gómez. Gómez murió en 2001 y nunca terminó los arreglos de esta pieza que escribió más de 40 años antes. Su estudiante de muchos años y actual directora de dos orquestas en Nueva York, la BCCO y la Sound Symphony Orchestra, Dorothy Savitch, junto a Patrick Russ, orquestador para algunos de los compositores más famosos de Hollywood, concluyeron la pieza. En el Brooklyn Museum (200 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11238). A las 2:00 pm. Entradas: https://bkcm.org/event/gomez-premiere.

Foto: Brooklyn Conservatory Community Orchesta

La voz soprano de María Reyna

María Reyna, una soprano excepcional y verdadera embajadora de la voz atemporal y melodiosa del “old school México”, trae su talento a Nueva York el próximo martes 21 de noviembre. Antes del concierto, habrá una noche de pre-posada llena de música, comida mexicana, talentosos artesanos y mucho más. Sumérgete en la rica tradición cultural mexicana mientras te deleitas con los sabores, sonidos y la artesanía que define a esta nación. En Casa Mezcal (86 Orchard Street). Puertas abren a las 5:00 pm, concierto a las 7:30 pm. Entradas:https://www.eventbrite.com