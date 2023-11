Alabama ejecutará a hombre condenado por asesinar al padre de su amigo en 1993

Un hombre de Alabama que participó en el asesinato del padre de su amigo cuando tenía 17 años será ejecutado el jueves por inyección letal.

Casey McWhorter, de 49 años, espera su ejecución por inyección letal el jueves por un crimen que cometió en 1993, cuando tenía 17 años.

Los informes señalan que McWhorter participó en el robo y asesinato de Edward Lee Williams, de 34 años, el padre de uno de sus amigos. Durante el robo, le disparó el primer tiro a Williams, que recibió un total de 11 disparos, según los registros judiciales. Los tres adolescentes usaron rifles y silenciadores caseros con una almohada y una jarra de leche para perpetrar el crimen.

McWhorter fue condenado a muerte por un jurado al votar 10 a 2 a favor de la pena capital, mientras que sus dos cómplices, Edward Lee Williams Jr., de 15 años, y Daniel Miner, de 16 años, recibieron cadena perpetua.

El sentenciado dijo que se sentía en paz consigo mismo y que quería enviar un mensaje a los jóvenes para que no cometan errores que arruinen sus vidas.

“Yo era un niño muy confundido. Tenía algunos problemas en mi cabeza que no sabía cómo solucionar, y la única manera que conocía de sentirme aceptado era haciendo algunas de las cosas estúpidas que estaba haciendo con las personas con las que lo hacía. Me sentí como si fueran familia en ese momento”, dijo McWhorter en una entrevista telefónica a Associated Press.

Los abogados de McWhorter han presentado apelaciones finales ante la Corte Suprema de Estados Unidos, argumentando que su edad en el momento del crimen debería excluirlo de la pena de muerte. En 2005, el tribunal superior prohibió la ejecución de menores de 18 años.

Los abogados de McWhorter sostienen que la ley de Alabama no considera que un adolescente sea un adulto pleno hasta que cumpla 19 años y que sería inconstitucional ejecutar a alguien menor de la edad adulta legal en su estado.

La oficina del fiscal general de Alabama, Steve Marshall, ha pedido al tribunal que permita la ejecución. El estado afirma que la ley es clara en que un estado puede “imponer la pena capital a delincuentes de dieciocho años”.

Con información de Associated Press

