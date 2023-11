Desde España informan que el FC Barcelona tendría a Rafa Márquez como sustituto de Xavi Hernández

Este primer tercio de la temporada para el FC Barcelona no ha sido del todo bueno, a pesar de los fichajes que llegaron en el verano para mejorar la plantilla, el equipo culé no termina de encajar y en la liga española va tercero a cuatro puntos del líder Girona.

Además la última semana se agravó la situación con derrotas ante el Real Madrid en el Clásico español y el Shakhtar Donetsk en Champions League. El equipo catalán ha estado lejos de su mejor versión en esta temporada.

Uno de los principales responsables que señala la prensa y la afición es el entrenador español Xavi Hernández. Quien tomó el rumbo del equipo en noviembre de 2021. Desde entonces lograron ganar la liga pasada, pero en Champions League no ha podido transcender al equipo más allá de la fase de grupos.

Xavi Hernández /Getty Images

Ante esta situación, desde España aseguran que la directiva del FC Barcelona ya tendría en duda una continuidad de Xavi al frente del banquillo. E incluso tienen nombres propios que empiezan a analizar como reemplazo del exfutbolista.

El programa deportivo El Chiringuito afirmó en un reporte que Joan Laporta, presidente del equipo, y Deco, Director Deportivo, ya tienen en carpeta el nombre de Rafael Márquez como un “plan b” en el caso de que Xavi termine muy mal la temporada.

“Un entrenador que llegaría este próximo junio si Xavi Hernández lo hace muy mal. Si en Champions League no alcanza los cuartos de final y en LaLiga no compite hasta el final, se plantearían que Xavi no continuara“, afirmó José Álvarez en el programa.

“Es un técnico que enamora a la directiva, conoce la casa, ya está en la casa y que es Rafa Márquez. Le encanta a la directiva. Es el entrenador del filial actualmente”, completó.

Experiencia de Rafa Márquez como entrenador y conocedor del FC Barcelona

Rafael Márquez llegó a Barcelona en 2003 procedente del Mónaco en un traspaso por $5,5 millones de dólares. Fue el central titular en grandes hazañas del equipo, como la Champions League 2006, y permaneció en el club hasta 2010.

Luego de siete años en la institución azulgrana y su retiro en 2018 como futbolista, volvió al club en 2022, esta vez como entrenador del equipo filial del FC Barcelona. Desde entonces el estratega estuvo al frente del club en 52 encuentros, 24 victorias, 15 empates y solo 13 derrotas.

En un principio Xavi, quien además renovó con el equipo hasta 2025, completaría la presente temporada. Pero en caso de no cumplir con las espectativas al final de la misma, los reportes indican que el FC Barcelona le daría la oportunidad al entrenador mexicano de asumir el primer equipo.

Sigue leyendo:

· Xavi culpa los medios por el juego del Barcelona: “Las críticas de la prensa afectan a los jugadores”

· Piqué confía en el proceso de Xavi en el Barcelona: “No hay nadie mejor para volver a jugar bien”

· Laporta: “Malas noticias para el madridismo sociológico, repetiremos el mejor Barça de la historia”