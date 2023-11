Piqué confía en el proceso de Xavi en el Barcelona: “No hay nadie mejor para volver a jugar bien”

El exfutbolista español Gerard Piqué se pronunció sobre la actualidad del FC Barcelona en una entrevista concedida a “El Món a RAC1”. El exdefensor consideró que “no hay nadie mejor que Xavi para darle una vuelta y volver a jugar bien”.

Piqué habló sobre las críticas al club culé tras la derrota 1-0 en Hamburgo ante el Shakhtar Donetsk.

“Mientras haya soluciones hay que tener paciencia porque Xavi conoce la casa mejor que nadie, desde niño. ¿Si he hablado con él desde que me fui? No. Bueno, sí. Me llamó para la celebración de la Liga, pero yo no me veía allí”, dijo Piqué.

El exdefensa azulgrana de 36 años explicó que se sabe “que en el Barça necesitamos ganar y jugar bien, pero cuando llegan un par de partidos en los que las sensaciones no son buenas comienzan los nervios y las críticas, es el pan nuestro de cada día en este club”.

“Es el nivel de exigencia que ya no esta bien, pero los que están ya lo saben y no queda otro que jugar mejor. En Madrid estarían encantados con el 0-1 de Anoeta en el minuto 92, pero aquí no nos parece bien por el juego y eso es una presión extra para el entrenador y los jugadores“, sentenció el exjugador.

Sin embargo, Piqué valoró que “la mezcla de jugadores jóvenes y veteranos es positiva y a nosotros ya nos funcionó, pero hay que tener paciencia”.

Por otro lado, el exfutbolista lanzó un dardo al Real Madrid, asegurando que la última Champions League obtenida por el club blanco “fue un milagro y nadie la recuerda”.

“No fueron superiores en ninguna eliminatoria, y para ellos sólo fue una más”, aseguró Piqué.

Sigue leyendo:

–“No fueron superiores en ninguna eliminatoria”, Gerard Piqué sobre la última Champions del Real Madrid

–André Jardine se muestra descontento con el desempeño de las Águilas del América

–Compañero de Lionel Messi en el Inter Miami disfrutó Halloween disfrazado de su guardaespaldas