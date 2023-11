Más de 2 millones de antecedentes penales serán sellados en Nueva York bajo nueva legislación ‘Clean Slate Act’

Más de dos millones de antecedentes penales quedarán sellados después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmara hoy la ley “Clean Slate Act”.

Según la legislación, que Hochul firmó esta mañana en el Museo de Brooklyn, los antecedentes penales de una persona se sellarán ocho años después de la condena o la liberación de prisión; y en tres años en casos de un delito menor, siempre que mantenga un historial limpio durante ese lapso.

Esto permitirá a muchos neoyorquinos construir un nuevo futuro para ellos, sus familias y su comunidad" Antonio Delgado – Vicegobernador de Nueva York

La ley excluye las condenas penales más graves, como homicidio, delitos sexuales y la mayoría de los delitos graves de clase A, excepto los relacionados con la posesión de drogas, acotó ABC News. Entrará en vigor dentro de un año, aunque se necesitarán tres años más para borrar los registros de quienes actualmente esperan ser beneficiados.

“´Clean Slate Act´ es un paso histórico en materia de justicia restaurativa y segundas oportunidades“, comentó el Vicegobernador Antonio Delgado. “Esto permitirá a muchos neoyorquinos construir un nuevo futuro para ellos, sus familias y su comunidad”.

Doce estados del país ya cuenta con una legislación de este tipo. Además Hochul dijo que ayudará a cubrir más de 450,000 puestos laborales vacantes. “Mientras nuestro estado enfrenta una escasez de trabajadores, esta nueva ley ayudará a las empresas a encontrar más trabajadores que las ayuden a crecer, expandirse y prosperar”.

“La mejor herramienta para combatir el crimen es un trabajo bien remunerado. Por eso apoyo darle a los neoyorquinos un borrón y cuenta nueva después de haber pagado su deuda con la sociedad y haber pasado años sin cometer un delito adicional”, dijo Hochul.

“Negocié un compromiso que protege la seguridad pública e impulsa las oportunidades económicas, y la la ley ayudará a los neoyorquinos a acceder a empleos y viviendas, al tiempo que permitirá a la policía, los fiscales y los funcionarios escolares proteger a sus comunidades”, agregó la gobernadora demócrata.

Lee Zeldin, ex congresista y candidato republicano a gobernador de Nueva York, está criticando la ley. En una declaración, dijo: “En el Nueva York de Kathy Hochul, las leyes pro-criminales han estado entregando nuestras calles a los delincuentes, nuestros agentes encargados de hacer cumplir la ley no cuentan con el apoyo adecuado y seguimos siendo el único estado de la nación que no permite que los jueces sopesen la peligrosidad a la hora de establecer fianza”.