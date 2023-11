Myrka Dellanos tuvo un incidente minutos antes de empezar ‘La Mesa Caliente’ y se arma el caos

Myrka Dellanos se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la televisión hispana. Su talento, carisma y estilo han dejado huella en la industria y la han convertido en un referente para muchas mujeres. Actualmente, pueden disfrutar de su profesionalismo a través de Telemundo con el programa ‘La Mesa Caliente‘, espacio donde comparte con Giselle Blondet, Aylín Mujica y Verónica Bastos.

De manera constante, la periodista destaca por la vestimenta que usa para salir frente a las cámaras del canal de televisión para el que trabaja, tomando en cuenta que siempre está al día con los colores usados según sea la tendencia del momento.

Sin embargo, no todo es color rosa porque la presentadora de televisión recientemente tuvo un incidente minutos antes de ir al aire, y es que nos estamos refiriendo al look del día.

Aylín Mujica aprovechó para grabar un video que finalmente fue difundido en el canal de YouTube del espacio televisivo, donde además se le escucha decir: “Estamos a punto de empezar La mesa caliente y Myrka no encuentra un zapato”.

“Yo tenía hoy puesto accesorios dorados para poder usar mis zapatos dorados y yo siempre vengo en tenis y me los cambio al último minuto y entonces justo cuando llegué se había caído uno de mi bolso y solo me quedó un zapato. Me dijeron que caminara con uno, pero me sacaron estos otros que tenía yo en mi clóset aquí guardaditos, pero no pegan. Estoy triste“, mencionó Myrka, una de las conductoras del espacio.

Myrka Dellanos logró resolver su situación en el estudio. / Foto: Mezcalent.

Finalmente, después de que varias personas se pusieran a buscar el zapato de Myrka en todos los rincones, no fue encontrado hasta casi al final de la emisión del show durante una pausa comercial. Sin embargo, la emoción se convirtió en alivio cuando se anunció su hallazgo. El zapato fue visto en un lugar inesperado, lo que llevó a especulaciones y teorías sobre cómo pudo haber llegado allí.

“No lo encontraban por todo el pasillo, todo el mundo lo estaba buscando y yo dije, pero dónde se cayó ese bendito zapato y ella (Clarita, de maquillaje) fue a mi coche, se había quedado en mi automóvil, justo adelante donde están los pasajeros”, agregó Dellanos.

