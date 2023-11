Shakira sorprende en los Latin Grammy cantando “Acróstico” con sus hijos Milan y Sasha

La cantante Shakira sorprendió al público que se dio cita en los Latin Grammy 2023 al interpretar el tema “Acróstico” en compañía de sus hijos, Milan y Sasha.

Esta canción, que habla sobre cómo sus hijos y ella superaron el duelo de su separación de Gerard Piqué, se ha convertido en uno de los sencillos más famosos de la colombiana.

Cabe señalar que algo que llamó la atención es que la presentación de la colombiana fue decepcionante para muchos , ya que parecía estar haciendo playback y la aparición de los pequeños fue a través de imágenes pregrabadas.

La intérprete de “Waka Waka” también se llevó el galardón a Mejor Canción Pop por el tema “Sessions 53” donde colaboró Bizarrap, al recibir el premio Shakira agradeció a su público, pero también reveló que pasó momentos difíciles en España.

“Mis fans me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará“, dijo Shakira.

En esta ceremonia la barranquillera ya lleva dos premios, pues también ganó el Grammy a Mejor Interpretación Urbana junto con Karol G por el tema “TQG” que está dedicado a Gerard Piqué y a Anuel AA, sus ex parejas.

La cantante compite todavía en otras 5 categorías, entre ellas mejor Grabación del Año y Mejor Canción del Año.

