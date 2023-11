Thanksgiving 2023: ¿cómo funcionarán los bancos?

Con la llegada del Día de Acción de Gracias en 2023, es importante tener en cuenta que los bancos no estarán abiertos.

El Día de Acción de Gracias es uno de los 11 feriados federales en los cuales numerosas instituciones, como escuelas, oficinas gubernamentales y empresas, permanecen cerradas.

Esto también incluye a los bancos.

Aunque los bancos no estarán abiertos, los clientes aún podrán acceder a sus cuentas en línea, e incluso podrían llamar al servicio al cliente.

A pesar de que no podrás realizar transacciones bancarias en persona, recuerda que puedes hacer en línea muchas transacciones bancarias, como depósitos y otros servicios

A continuación, te compartimos una lista de bancos que estarán cerrados en el Día de Acción de Gracias:

American National Bank

Ameris Bank

Bank of America

Capital One

Chase

Citi®

Citizens Bank

Commerce Bank

Fifth Third Bank

FirstBank

First Citizens Bank

Frost Bank

HSBC

KeyBank

M&T Bank

PNC Bank

Regions Bank

Santander Bank

Silicon Valley Bank

Synovus Bank

U.S. Bank

United Bank

Wells Fargo

Zions Bank

Toma en cuenta que, el día después de Acción de Gracias, la mayoría de los principales bancos retoman sus horarios normales.

