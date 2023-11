Kylian Mbappé rompe el silencio sobre el Balón de Oro: “Messi se lo merece”

El pasado 30 de octubre Lionel Messi recibió el octavo Balón de Oro de su carrera. Y aunque tuvo una muy buena temporada en la que ganó la Copa del Mundo con Argentina en Qatar, un gran sector del fútbol opinó que el argentino no se merecía el galardón individual.

Uno de los finalistas al premio del Balón de Oro fue Kylian Mbappé. El francés también tuvo una muy buena temporada, llegó a la final del Mundial siendo el goleador, pero no le bastó para llevarse el galardón.

Recientemente Mbappé habló ante los medios en la previa del encuentro entre Francia y Gibraltar, luego de tener un buen rato sin aparecer, y dio su opinión sobre varias cosas de la selección francesa y por su puesto, el premio Balón de Oro.

Kylian Mbappe en rueda de prensa con la selección francesa /AFP vía Getty Images

“La última vez fue en junio, anuncié desde mi primer discurso que no asistiría a todas las ruedas de prensa. Dije que no era el superior jerárquico de Antoine, él dio las siguientes tres conferencias. Después dejamos la puerta abierta para otros. Es un deseo compartir el liderazgo. No tengo miedo de venir aquí”, adelantó Mbappé sobre su ausencia ante la prensa durante todo este tiempo.

Luego de explicar su ausencia en las ruedas de prensa de la selección francesa, no tardaron en preguntarle por el resultado de las votaciones al Balón de Oro y sobre Messi, el ganador del premio por encima de él.

“Yo no soy alguien que tenga miedo a hablar. Messi se lo merece. Así funciona, si gana la Copa del Mundo, gana el Balón de Oro. La noche de la final del Mundial ya sabía que él lo había ganado”, explicó el joven francés.

Futuro de Mbappé en PSG

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el final de la presente temporada. De no hacerse una renovación, el jugador quedará libre a final de la campaña y podrá firmar con el club que quiera. Son muchos los rumores que adelantan un posible fichaje del francés por el Real Madrid, tal y como en años anteriores se le ha vinculado.

Durante la rueda de prensa con Francia, también se le preguntó a Mbappé sobre su futuro y si hay una posible renovación con el club de la capital francesa. Sin embargo, el talentoso atacante no quiso mezclar los entornos y prefirió no responder cosas de su club, en ruedas de prensa de su selección.

“Estas no son noticias de la selección francesa. Si tienes esta pregunta, tienes que venir al Campus del PSG y te la responderé. El país ante todo. No es algo que me pese, no pienso en eso en el campo. Cuando estoy en el campo, no me meto en cosas que están afuera”, resaltó Kylian.

