“Es el mejor boxeador mexicano de la historia”: Mike Tyson elogia a Julio César Chávez

En la época de los 80 y 90 hubo dos boxeadores que lideraron en sus respectivas categorías. Por un lado el estadounidense Mike Tyson en peso pesado y en superpluma y ligero lo hizo el mexicano Julio César Chávez.

Chávez terminó si carrera de más de 20 años con un impresionante récord de 107-2-6. Para los mexicanos, sin duda es el mejor púgil en la historia de ese país. Pero no solo los mexicanos opinan que “El César”, como suelen apodarle, es el mejor boxeador de su país. Sino que leyendas del deporte como Mike Tyson también lo tienen claro.

Recientemente en una entrevista para Fox Sports México, “Iron Mike” dio su opinión sobre el legado que dejó Chávez en el boxeo y de como su leyenda lo hace ser el mejor boxeador mexicano de la historia.

“Es el mejor no puedes negarlo. No solo de los mejores boxeadores mexicanos, sino de todo el mundo. ¿Sabes cuántas defensas del título hizo? ¿Cómo podrías olvidarlo? No puedes olvidar algo así”, inició Tyson sobre la carrera de Julio César Chávez.

Mike Tyson /Getty Images

Tyson no olvida las hazañas que consiguió Chávez en su carrera. La más emblemática y que recordó durante la entrevista fue aquella pelea en 1993 ante Greg Haugen en el Estadio Azteca. La cual se efectuó delante de 120,000 personas.

“Sabes, mucha gente se olvida de quién eres, que solías ser el jefe y no creo que muchos podrían romper el récord de meter a 120,000 personas en un estadio, imagínate tener esas increíbles cifras, ahora escucha, el mexicano que sea, ninguno lo ha conseguido”, analizó el exboxeador.

Julio César Chávez debutó como boxeador profesional en 1980 y puso fin a su carrera en 2005. Durante esos 25 años de boxeo, el mexicano logró un récord de 107 triunfos, 87 de ellos por nocaut, solo 6 derrotas y otros 2 empates en sus 115 presentaciones en el ring.

En cuanto a los títulos obtenidos, “El César” ostentó los cinturones del CMB en las categorías superpluma, peso ligero y superligero. Además fue monarca en peso ligero avalado por la AMB y peso superligero de la FIB.

